Manchester United 5-0 (agg 6-1) Club Brugge

Sergio Romero 7 – avait très peu à faire.

Aaron Wan-Bissaka 7 – Une solide performance.

Eric Bailly 7 – Son partenariat avec Maguire semble beaucoup plus naturel que Maguire / Lindelof. Il serait intéressant de le voir testé contre une opposition plus dure.

Harry Maguire 7 – Semble beaucoup plus en équilibre et confiant qu’il y a quelques semaines.

Luke Shaw 7 – Bon match.

Scott McTominay 8 – Super d’avoir l’énergie de McSauce au milieu de terrain et de marquer un cracker pour démarrer.

Fred 9 – Un joueur si important maintenant pour les Reds. Grande contribution au 3e but et méritait bien les quatrième et cinquième.

Bruno Fernandes 8 – Encore une belle performance, un autre grand penalty et une influence incroyable du côté des États-Unis. Ressemblant à la signature du siècle.

Juan Mata 9 – Le petit magicien a toujours un cerveau si rapide même si les jambes ont ralenti. Sa compréhension avec Fernandes fut immédiate et parfois l’Espagnol donnait l’impression de diriger un orchestre.

Daniel James 6 – 45 minutes légèrement meilleures que lors des derniers matchs mais le Gallois manque toujours de confiance.

Odion Ighalo 8 – Un avant-centre très professionnel et un bon objectif de braconnier pour le Nigérian.

Suppléants

Tahith Chong 5 – On aurait dit une autre performance décevante jusqu’à ce qu’une aide de dernière minute sauve la mise pour le Néerlandais.

Jesse Lingard 7 – Comme Chong, ce fut une autre mauvaise performance jusqu’à une bonne passe pour le but de Fred.

Mason Greenwood 7 – A 20 bonnes minutes de Mason.