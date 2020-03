Manchester United a besoin d’Eduardo Camavinga plus que de Jude Bellingham

Le milieu de terrain français de Rennes Eduardo Camavinga (R) se bat avec le milieu de terrain ivoirien de Toulouse Ibrahim Sangare lors du match de football français L1, Toulouse contre Rennes le 29 février 2020, au stade municipal de Toulouse, dans le sud de la France. (Photo de REMY GABALDA / .) (Photo de REMY GABALDA / . via .)

Manchester United poursuit la star de Birmingham City, Jude Bellingham, depuis un certain temps, mais il semble maintenant qu’ils ne le signeront pas. Bien que cela déçoive beaucoup, cela permet des investissements plus nécessaires et Manchester United a plus besoin d’Eduardo Camavinga que de Bellingham.

Pourquoi Manchester United a plus besoin d’Eduardo Camavinga que de Jude Bellingham

Qui est Camavinga?

Comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga est un adolescent qui obtient un temps de jeu constant dans une ligue de haut niveau. Le Français a été l’un des meilleurs joueurs de Rennes cette saison; Camavinga a été impressionnant par sa vision et ses passes ponctuelles, ainsi que par ses excellents dribbles et tacles. Le joueur de 17 ans a suscité l’intérêt de nombreux clubs européens de premier plan. United s’est fait connaître comme l’un des pionniers de sa signature, mais pourquoi ont-ils besoin de lui?

Pourquoi Manchester United a besoin d’Eduardo Camavinga

Comme United a maintenu son intérêt malgré le fait que Rennes ait mis 51 millions de livres sur le Camavinga, il est clair qu’ils sont dans cette course pour le long terme.

Remplacement à long terme de Paul Pogba

Avec la situation de Paul Pogba à Manchester United actuellement en suspens, les Red Devils doivent chercher un remplaçant.

Camavinga a montré qu’il est capable de jouer dans l’une des cinq meilleures ligues européennes. Avec la volonté d’Ole Gunnar Solskjaer de donner une chance aux jeunes joueurs dans la première équipe, il aurait probablement de nombreuses occasions de faire ses preuves.

De plus, Camavinga peut avoir besoin de temps pour s’installer. Mais, après avoir démontré tant de talent à un si jeune âge, le Français deviendra sûrement l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Pendant cette période, il est clair que United a réussi sans Pogba cette saison, avec Fred, Scott McTominay et Nemanja Matic affichant tous suffisamment de qualité pour être le premier choix pour United, ce qui laisse le temps à Camavinga de s’adapter à son nouvel environnement.

Reconstruction axée sur les jeunes

Manchester United subit actuellement une reconstruction centrée sur les jeunes. L’acquisition de Daniel James et Aaron Wan-Bissaka, tout en donnant des chances à des gens comme Brandon Williams et Mason Greenwood le prouvent.

Camavinga serait un autre ajout jeune à cette équipe. S’il pouvait faire le travail tout de suite, le milieu de terrain rennais serait aussi une star de l’avenir à Old Trafford.

De plus, avec James Garner, qui semble avoir un avenir très sain devant lui, également capable de jouer en tant que milieu de terrain central, United n’a pas de joueurs défensifs pour le milieu du parc. Camavinga serait le complément parfait à une équipe de Manchester United déjà pleine de talent et jeune.

