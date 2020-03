Manchester United a de nouveau De Ligt sur sa liste

Avec la signature de De Ligt l’été dernier, il semblait que le Juventus J’allais avoir central pendant longtemps. Cependant, dans sa première saison Le jeune Néerlandais n’a pas été un incontestable dans les onze de Mauricio Sarri. De cette façon, l’irrégularité et le fait de ne pas être partant dans certains matchs importants pourraient inciter le défenseur à chercher une issue. Oui Manchester United est à l’affût.

31/03/2020 à 20:50

CEST

Alex Carazo

Comme le souligne ESPN, Ole Gunnar Solskjaer aurait l’intention d’incorporer un défenseur central pour la saison prochaine. L’un des principaux candidats sur la liste est le Sénégalais CoulibalyMais les dirigeants de United gardent un œil sur De Ligt et la décision qu’il pourrait prendre à la fin de la saison.

Le jeune homme de 20 ans a un contrat jusqu’en 2024 et la «Vecchia Signora» n’a pas l’intention de vendre aux Néerlandais. Les joueurs qui ont été essentiels ces dernières saisons dans l’axe de l’arrière comme Chiellini et Bonucci ont déjà plus de trente ans (35 et 32 ​​respectivement) et la position centrale est l’une des plus chères de tous les marchés de transfert.

En outre, De Ligt a un énorme potentiel. Dans 2018 a obtenu le trophée Golden boy le meilleur footballeur européen de moins de 21 ans, et 2019 les fans l’ont choisi dans les onze meilleurs de l’UEFA après sa grande saison avec l’Ajax au cours de laquelle ils ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions. L’été dernier, il avait déjà reçu des offres du Barça, du PSG et de Manchester United, et bien qu’il ait décidé de signer pour la Juventus, il semble que l’équipe anglaise pourrait revenir pour lui.