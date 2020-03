Manchester United à la recherche d’une ancre au milieu de terrain cet été

Les fans de Manchester United obtiendront peut-être exactement ce qu’ils souhaitaient après que des informations aient fait état de l’intérêt du club pour un milieu de terrain défensif.

Les partisans ont depuis longtemps identifié la position comme nécessitant des investissements, bien qu’il existe des accords généraux selon lesquels l’ailier droit est la priorité ultime.

United a juste Nemanja Matic comme milieu de terrain défensif le plus naturel, même si Scott McTominay et Fred ont plus ou moins été convertis en ce rôle également.

Le début de saison du Serbe a vu le bruit d’une vente potentielle croître rapidement, d’autant plus que son contrat devait se terminer à l’été.

Cependant, Matic a retourné sa forme si superbement que les Red Devils ont déclenché une clause de prolongation d’un an dans son contrat.

#mufc est, à coup sûr, à la recherche d’un milieu de terrain holding #mulive [the athletic]

– utdreport (@utdreport) 19 mars 2020

Cependant, bien que les fans soient satisfaits de Matic ces derniers temps, une solution à long terme à la position défensive du milieu de terrain est nécessaire.

L’ancien homme expérimenté de Chelsea a été une présence indispensable dans une équipe autrement jeune, mais il est toujours difficile de le voir au-delà de la prochaine campagne.

Les partisans ont appelé à ce que Thomas Partey, Wilfred Ndidi et Declan Rice ou Denis Zakaria soient pris en considération et il est probable que Solskjaer ait déjà l’un d’eux sur sa liste de souhaits d’été.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.