Manchester United a laissé racler le baril en raison d’une stratégie de transfert chaotique

La signature du prêt de Manchester United à la onzième heure d’Odion Ighalo était l’acte désespéré d’un club désespéré.

Et bien que la plupart des 45 noms d’attaquants liés à un déménagement à Old Trafford dans la fenêtre de janvier, y compris Islam Slimani, Carlos Tevez et Olivier Giroud, n’aient jamais été vraiment pris en compte par les Red Devils, au moins dix auraient été sélectionnés avant le Nigérian entrant.

Le premier choix, bien sûr, était le prodige norvégien Erling Braut Haaland, qui a failli se réunir avec Ole Gunnar Solskjaer avant de rejoindre finalement le Borussia Dortmund après que United ne soit pas parvenu à un accord avec les personnes impliquées.

Une fois l’accord de Haaland échoué, les Reds auraient enquêté sur le Jadon Sancho du Borussia Dortmund, mais le club allemand a refusé de laisser le joueur partir en milieu de saison.

Ensuite, l’international français des moins de 21 ans de RB Leipzig, Jean-Kevin Augustin, a choisi de rejoindre Leeds United après que United “soit venu à la table beaucoup trop tard et de manière beaucoup trop désorganisée”, selon David Ornstein de The Athletic’s.

Suite à cette déception et à la fermeture de la fenêtre en seulement une semaine, United a tourné son attention vers Edinson Cavani du PSG, mais le joueur était cool sur l’affaire, préférant un passage à l’Atletico Madrid qui ne s’est finalement pas concrétisé.

Puis vint Willian José de la Real Sociedad. Le joueur a été proposé à United environ deux jours avant la fermeture de la fenêtre, mais après avoir envisagé l’accord, les Red Devils ont décidé de ne pas le poursuivre.

Au cours des dernières 24 heures de la fenêtre, les négociateurs Ed Woodward et Matt Judge se sont ensuite renseignés sur Danny Ings de Southampton, Dries Mertens de Naples et Teemu Pukki de Norwich, mais dans chaque cas, le club vendeur a déclaré qu’il était trop tard dans la journée pour trouver un remplaçant. et a refusé United.

Le prochain sur la liste était Joshua King de Bournemouth. Cela a failli se réaliser, mais encore une fois, le club vendeur n’a pas pu trouver un remplaçant à temps et a dû débrancher le transfert.

Avec seulement quelques heures à faire, les Reds ont ensuite tenté de signer le prêt Salomon Rondon de Dalian Yifang, mais aucun accord n’a pu être conclu.

Et c’est à ce moment-là que Manchester United a choisi Odion Ighalo.

L’ancien joueur Gary Neville était cinglant à propos du fiasco du transfert lors d’une discussion sur Sky Sports. «Je ne peux pas laisser le club décrocher… Romelu Lukaku nous a dit il y a quelques semaines qu’il avait dit qu’il allait partir en février ou mars dernier… Cela fait neuf mois pour pouvoir manœuvrer et se mettre en position de signer un attaquant pour le club à long terme. Et pourtant, ils ont fini par en faire désespérément un le jour limite … le fait que le club était dans cette position, sachant que Sanchez et Lukaku partaient depuis de très nombreux mois, nous dit que Manchester United, en ce moment, a du mal pour naviguer intelligemment sur le marché des transferts. »

C’est un euphémisme.

Ighalo peut s’avérer être un succès à Old Trafford et il y a au moins maintenant une couverture pour Anthony Martial et Mason Greenwood en position de numéro 9. Mais une chose est douloureusement claire: cela a été une autre fenêtre de transfert humiliante pour Manchester United.