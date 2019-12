Manchester United a tellement de problèmes, David de Gea n'en fait même pas partie

WATFORD, ANGLETERRE – 22 DÉCEMBRE: David De Gea de Manchester United ne parvient pas à enregistrer un tir de Ismaila Sarr de Watford (non illustré) qui se traduit par le premier but pour Watford marqué par Ismaila Sarr de Watford lors du match de Premier League entre Watford FC et Manchester United à Vicarage Road le 22 décembre 2019 à Watford, Royaume-Uni. (Photo de Richard Heathcote / .)

Alors que David de Gea se couchait désespéré sur le gazon de Vicarage Road, cela a rappelé sa forme turbulente ces dernières saisons pour Manchester United. L'Espagnol a commis un certain nombre d'erreurs coûteuses. Pourtant, sa forme récente n'est même pas le plus gros problème pour les Red Devils.

David de Gea n'est pas l'un des problèmes de Manchester United

Une chute de grâce, des erreurs coûteuses coûtent à son équipe

La plus récente erreur de De Gea contre Watford a rejoint une longue liste de hurleurs du gardien de but United.

C’est son coup de poing raté qui a mené à l’ouverture de Everton lors du match précédent de Manchester United. Même VAR ne pouvait pas empêcher De Gea de s'en prendre à lui.

Au total, c'est désormais six erreurs que l'Espagnol a commises depuis le début de la saison dernière. Bien qu'il ne change pas de saison ou ne fasse pas la différence entre terminer dans le top quatre ou une place en Ligue Europa, De Gea a quand même coûté des points vitaux à son équipe.

Ses statistiques d'erreur ne sont pas les seules à ne pas faire une jolie lecture pour le joueur de 29 ans. Il y a maintenant 11 matchs sans feuille blanche pour lui. Alors que David de Gea ne sera pas en faute tout le temps, certainement avec une défense qui ne fait sans doute pas son travail pour le protéger suffisamment bien, il se verra infliger une part de responsabilité.

En conséquence, la question se pose maintenant de savoir combien de temps il pourra résister à la pression de Sergio Romero et Dean Henderson – ainsi que combien de temps il restera à Old Trafford. Romero est un remplaçant plus que suffisant – et plus que capable de prendre la position de son collègue – tandis que Henderson impressionne en prêt à Sheffield United.

Malgré les problèmes avec David de Gea, ce n'est pas la plus haute priorité pour Manchester United

Des sonneries d'alarme retentiraient dans la plupart des vestiaires maintenant après le nombre d'erreurs commises par David de Gea. Cependant, ce n'est pas la plus haute priorité pour Manchester United dans leur longue liste de problèmes.

Premièrement, des doutes persistent quant à savoir si Ole Gunnar Solskjaer est le bon manager pour les faire avancer. Leur performance effroyable contre Watford a rejoint une liste croissante de performances désastreuses sous le Norvégien. C'était un contraste frappant avec leurs performances contre Manchester City et Tottenham Hotspur.

Les inquiétudes concernant l'équipe restent. Ils sont trop incohérents, malgré les millions qui ont été dépensés pour l'assembler. Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire n'ont pas répondu aux attentes depuis qu'ils ont déménagé à Old Trafford.

De plus, leurs espoirs de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine semblent limités. Ils ont sept points de retard sur Chelsea en quatrième et vont probablement devoir compter sur la victoire en Ligue Europa s'ils veulent être parmi les meilleurs la saison prochaine.

Manchester United reste loin derrière Liverpool et Manchester City en termes de victoire en Premier League. Il reste probablement un long chemin à parcourir si United veut gagner son 21e titre de Premier League.

Photo principale

Intégrer à partir de .