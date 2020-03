Manchester United affronte le LASK Linz en Ligue Europa

MANCHESTER, ANGLETERRE – 28 FÉVRIER: Diogo Dalot de Manchester United en action lors d’une première session de formation en équipe au complexe d’entraînement Aon le 28 février 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

Manchester United affrontera le club autrichien LASK Linz lors d’un match très important en Ligue Europa demain soir. Les Red Devils tenteront de poursuivre leur impressionnante série de forme contre une formidable équipe LASK.

Manchester United se prépare pour un match important au LASK Linz

L’adversaire:

LASK semble être un côté facile à battre, mais ils entrent dans le match sur une série de formes incroyables. Ils sont actuellement assis à arrêter la Bundesliga autrichienne, n’ayant que deux fois en championnat cette saison. Ils sont également assez dangereux à domicile, ayant remporté tous leurs matchs à domicile en Europa League cette saison.

LASK sera vulnérable en défense après avoir subi de nombreuses blessures et suspensions. Ils seront sans Philip Wiesinger, Petar Filipovic et Marvin Potzmann. Wiesinger et Filipovic sont suspendus, tandis que Potzmann est blessé après une rupture de son ligament croisé.

Manchester United doit continuer le formulaire

Manchester United ne peut pas devenir trop confiant. Ils sont en forme après leur récente victoire en derby et sont invaincus lors de leurs dix derniers matchs. Mais les résultats antérieurs de cette saison, en particulier en Premier League, montrent que lorsque United joue des équipes dites «inférieures», ils ont tendance à avoir du mal à atteindre la deuxième vitesse et à perdre des points faciles. United doit rester sur le gaz et poursuivre sa séquence de victoires contre LASK.

Les Red Devils ont un grand élan à venir dans ce match. Ils ont remporté sept de leurs dix derniers matchs sans en perdre. Leur plus grande victoire dans cette période a été une victoire de 6-0 contre Tranmere Rovers en FA Cup. Au cours de cette période, United a marqué 24 buts alors qu’il n’en a laissé que deux et a enregistré huit blanchisseries.

Le match aller se jouera à huis clos après avis du gouvernement autrichien en raison de problèmes de coronavirus.

En conséquence, United rembourse les fans qui ont acheté des billets via le club, ainsi que 350 £ chacun pour les frais de voyage et d’hébergement. Il a été annoncé qu’il coûterait environ 245 000 £.

Blessures et pronostics des joueurs

Anthony Martial est entré en collision avec le poste lors de la victoire contre Manchester City la semaine dernière. Il a partagé une photo sur son Instagram montrant des coupures aux deux tibias. Il sera un doute pour ce match, mais Odion Ighalo est généralement joué en Europa League de toute façon.

Paul Pogba, Marcus Rashford, Lee Grant, Daniel James et Aaron wan-Bissaka sont d’autres blessés et douteux.

Ighalo est entré en jeu à la 88e minute de la victoire sur Manchester City, mais il a tout de même pu réaliser une performance incroyable. Le Nigérian a montré un grand jeu de hold-up, menant finalement au but de Scott McTominay. Il a également joué de manière très impressionnante lors des derniers matchs de la Ligue Europa, ce qui fait de lui un joueur majeur dans cette compétition.

Sergio Romero a été le gardien partant de la Ligue Europa, et il a été un grand joueur fiable, donc il devrait s’attendre à un nouveau départ dans le but.

United a été solide sur le plan défensif au cours des dernières semaines après n’avoir accordé que deux buts lors de ses dix derniers matches toutes compétitions confondues. Martial et Wan-Bissaka sont deux joueurs très importants pour United, donc pour compenser la défaite, l’équipe devra jouer à son meilleur.

