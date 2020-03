Manchester United affronte Tottenham Hotspurs au bon moment

Les fans de Manchester United peuvent se sentir confiants avant le choc de leur équipe contre Tottenham Hotspurs de Jose Mourinho et à juste titre après leur impressionnante forme.

Ole Gunnar Solskjaer a ouvert la voie avec une descente invaincue ces derniers temps et il est difficile de penser à un meilleur moment pour affronter le tacticien portugais.

Les appels de «Mourinho Out» sont devenus de plus en plus forts et pour une bonne raison étant donné les performances de Tottenham.

Solskjaer se méfiera d’un retour de bâton en termes de licenciement du club de Londres pour le match et il est très peu probable que Mourinho veuille perdre contre son ancienne équipe.

Le légendaire Norvégien a battu son adversaire la dernière fois qu’ils se sont rencontrés et si la forme actuelle est loin d’être terminée, une répétition est tout à fait possible.

Les six derniers matchs de Tottenham:

🔴 0-1 contre RB Leipzig (xG: 0,98 – 1,82)

🔴 1-2 vs Chelsea (xG: 0,31 – 1,74)

🔴 2-3 vs Wolves (xG: 1,70 – 2,65)

🔴 1-1p contre Norwich (xG: 1,65 – 1,57)

⚪ 1-1 contre Burnley (xG: 1,13 – 3,10)

🔴 3-0 contre Leipzig (xG: 0,22 – 1,00) pic.twitter.com/kzOk1dHAkO

– UtdArena. (@utdarena) 10 mars 2020

Non seulement Tottenham n’a pas réussi à gagner en six matchs, mais ils n’ont surpassé leurs adversaires qu’une seule fois et c’était par la moindre marge par rapport à Norwich, menacé par la relégation.

On s’attendrait à ce que l’équipe de Mourinho fasse mieux, en particulier sur le plan défensif, et pourtant elle semble pire que jamais.

Espérons que les joueurs de Manchester United ne se dirigent pas vers le match en pensant déjà que c’est gagné car cela pourrait être désastreux, mais au moins il y aura un regain de confiance basé sur la forme de Tottenham.