Manchester United annule son voyage au Qatar en raison de craintes pour la sécurité

Manchester United a annulé son intention de se rendre au Qatar pendant les vacances d’hiver en raison de problèmes de sécurité.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer avait organisé un camp d’entraînement à Doha pendant les 16 jours de match en février.

Cependant, en raison des tensions politiques croissantes dans la région, il a été décidé d’annuler le voyage et de déplacer le camp d’entraînement plus près de chez lui – probablement dans le sud de l’Europe.

“S’il y a une chose qui m’inquiète, ce n’est pas sur le terrain de football, il y en a d’autres qui m’inquiéteront plus que le football”, a déclaré Solskjaer lors de la conférence de presse d’avant-match des Wolves. “Nous regardions le Moyen-Orient, mais cela ne se produira certainement pas”.

Il est impératif que les Red Devils aient une pause hivernale réussie et sans incident après avoir joué à travers les périodes occupées de Noël et de janvier avec une équipe de squelettes. Des joueurs tels que Harry Maguire, Marcus Rashford et Dan James ont chacun déjà joué 28, 27 et 23 matchs cette saison et il y a des préoccupations concernant l’épuisement professionnel des joueurs au fil de la saison.

“Cette pause de mi-saison sera très importante pour tout le monde”, a reconnu Solskjaer.