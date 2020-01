Manchester United bat les Wolves en FA Cup »

Mercredi 15 janvier 2020

Les Rojos Red Devils progressent en FA Cup. Ceux menés par Ole Gunnar Solksjaer ont battu Wolverhampton 1-0 et sont déjà au quatrième tour du plus ancien championnat de l’histoire du football. L’Espagnol Juan Mata a donné la victoire aux Mancuniens lors de la «Replay» disputée le mercredi 15 janvier à Old Trafford.

Un engagement assez homogène au premier semestre. Les ‘Wolves’ cherchaient Adama Traoré comme la principale carte offensive, tandis que United comptait sur la vitesse et les compétences de Daniel James, mais sans résultats majeurs, il a terminé le premier tour, car il est passé à la pause 0-0.

En seconde période, le seul but du match a été décrété. À la 67e minute, après une contre-attaque menée par Anthony Martial, Juan Mata a magistralement piqué le ballon pour battre le but de John Ruddy. Avec le but espagnol, l’équipe locale a condamné le match et remporté la victoire.

Avec cette victoire, l’équipe de Solksjaer est passée à la quatrième phase de la FA Cup, où elle n’a toujours pas de rival. En Premier League, une compétition où les «Reds Devils» restent à la cinquième place avec 34 points, ils doivent se rendre à Liverpool, dans une nouvelle classique du football anglais le dimanche 19 janvier. De leur côté, les ves Wolves, qui occupent la septième place avec 31 unités, affronteront Southampton en tant que visiteurs samedi 18.

