Manchester United cherche à ajouter de la compétition aux places dans la première équipe

Les fans de Manchester United seront ravis de ce que Ole Gunnar Solskjaer prévoit de mettre en œuvre dans l’équipe après le récent succès de Luke Shaw.

Le talentueux arrière gauche a souvent été critiqué, mais sa forme a repris récemment car il a impressionné par sa polyvalence.

Solskjaer a essayé Shaw en tant qu’arrière central gauche d’un arrière trois et il a connu un grand succès dans cette position.

Le défenseur anglais a également été ramené à son poste d’arrière gauche et a toujours bien joué, impressionnant les supporters par ses performances.

Cela arrive à un moment où son concurrent Brandon Williams a émergé et a connu une saison décisive et Solskjaer ne pense pas que ce soit une coïncidence.

Luke Shaw a travaillé plus étroitement avec le nutritionniste de # mufc sur l’alimentation. Des sources affirment que sa forme corporelle est son physique naturel, avec la production d’énergie et la vitesse récentes dans certaines actions, la preuve d’un athlète accompli #mulive [the athletic]

– utdreport (@utdreport) 26 février 2020

Des sources à #mufc croient que Shaw a réagi à la concurrence de Williams avec une vigueur renouvelée. Solskjær veut une compétition à travers toute l’équipe #mulive [the athletic]

– utdreport (@utdreport) 26 février 2020

Shaw lui-même a parlé de son précédent manque de compétition pour sa place et a admis qu’il était heureux d’avoir Williams pour le pousser.

C’est certainement une tactique qui a fonctionné pour Solskjaer et il est logique qu’il souhaite la mettre en œuvre de manière transversale.

L’équipe de Manchester United est un peu mince et l’ajout d’une compétition de bonne qualité renforcera les normes de chacun.

Jesse Lingard et Andreas Pereira ont été les derniers à ressentir l’effet de cette compétition, car ils ont tous deux été totalement exclus du récent affrontement avec Watford.

