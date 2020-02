Manchester United cible Sean Longstaff et son frère Matty pour le moment

Manchester United pourrait être encouragé dans sa quête du jeune milieu de terrain de Newcastle Sean Longstaff, car ni le jeune milieu de terrain ni son frère Matty n’ont encore convenu des termes d’un nouveau contrat, selon Goal.com.

Alors que le joueur de 22 ans a encore deux ans et demi sur son contrat, Matty’s est en fin de saison et doit encore être résolu.

Cela soulève la possibilité d’un swoop «acheter un, obtenir un gratuit» pour les frères Geordie qui pourrait potentiellement être un moyen relativement peu coûteux et sans risque de gonfler les rangs de milieu de terrain épuisés de United.

Les Red Devils ont été avertis de Sean lorsque les Magpies ont giflé un prix exorbitant de 50 millions de livres sterling sur lui en été. Mais c’est Matty qui a impressionné lors de la défaite de United à St. James’s Park en marquant et en réalisant une performance d’homme de match contre les Reds lors de ses débuts en Premier League.

Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a admis que le club était préoccupé par la situation, disant: «C’est une préoccupation pour nous tous, bien sûr. J’espère que nous pourrons l’arranger, je le fais vraiment »lors d’une récente conférence de presse.

Si United attirait Matty à Old Trafford, cela n’allégerait pas nécessairement la position des Magpies sur le frère Sean, mais cela ferait certainement monter la barre en ce qui concerne les négociations contractuelles. Le frère aîné gagne actuellement 36 000 £ par semaine et pourrait voir son frère de 3 ans gagner deux fois plus à Manchester.

Si United pouvait retirer la signature des deux joueurs, ils suivraient les traces de Gary et Phil Neville et Rafael et Fabio da Silva en tant que frères qui ont tous deux joué dans la même équipe de Manchester United.