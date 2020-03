MANCHESTER, ANGLETERRE – 08 MARS: Aaron Wan-Bissaka de Manchester United et Harry Maguire de Manchester United célèbrent après le match de Premier League entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford le 8 mars 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Daniel Chesterton / Hors jeu / Hors jeu via .)

Manchester United a battu Manchester City 2-0 à Old Trafford pour donner un nouvel élan à leur saison. Anthony Martial a frappé en première mi-temps avant que Scott McTominay ne termine une performance pleine d’entrain. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont désormais invaincus en dix matchs et occupent trois points derrière les quatre premiers. Le résultat signifie également que c’est la première fois que United fait le doublé dans le Derby de Manchester depuis dix ans.

Manchester United couler Manchester City dans le Derby de Manchester

United Phenomenal Defense

Manchester United a bien placé son décrochage en première période. Ole a choisi de déployer un arrière cinq, visant à annuler la menace d’attaque de City. United a défendu avec un bloc moyen à bas et a appuyé lorsque City est entré dans une zone dangereuse. Brandon Williams a commencé le match de façon nerveuse, concédant deux virages stupides.

Après les dix premières minutes, la défense de United est devenue ferme. Harry Maguire a mené la ligne de fond en toute confiance, tout en bloquant toute avenue pour Sergio Aguero. L’Argentin a eu du mal à faire bonne impression à Old Trafford où il était auparavant si dangereux. Aaron Wan-Bissaka a également excellé partout. Les cinq derniers ont signifié qu’il pouvait sortir large pour faire face à Raheem Sterling sans se soucier des coureurs étroits. La distribution de Wan Bissaka a été extrêmement utile sur la contre-attaque et a permis à James de courir.

La deuxième période a vu Manchester City mettre la pression. Ils avaient beaucoup de possession autour de la surface et menaçaient de créer des occasions. La solide défense de United avait d’autres idées. Les trois moitiés centrales étaient toujours ensemble en ligne, bloquant et interceptant tout ce qui était en vue. Ce n’est que lorsque Riyad Mahrez est entré dans le giron que City a réussi à se placer derrière. L’habileté délicate de l’Algérien a eu raison de Brandon Williams à quelques reprises, mais le monumental Harry Maguire était sur place pour dégager. Dans l’ensemble, la manière dont United a empêché les joueurs offensifs de City de créer des occasions était excellente. City ne pouvait que déployer ses efforts hors des sentiers battus, alors que United était toujours prêt à contrer.

Manchester Derby – United the Counter Attack Specialists

L’approche tactique de Solskjaer a permis à ses attaquants de s’épanouir en première mi-temps. Bruno Fernandes était, comme toujours, partout sur le terrain. Ses touches habiles et ses passes intelligentes faisaient partie intégrante des transitions de United. Le but est venu de la brillance de Bruno. Le milieu de terrain portugais a instinctivement accordé un coup franc à Anthony Martial qui a passé le poteau proche d’Ederson.

Fred et Nemanja Matic ont travaillé dur au milieu de terrain pour reprendre possession du terrain en haut du terrain. La paire de milieu de terrain n’a pas accordé à Gundogan et Bernardo Silva le temps ou l’espace qu’ils voulaient. Ils étaient les premiers à tout dans le milieu de terrain et cela a frustré City sans fin. Cela a permis à Martial et James de courir derrière pour essayer de pénétrer le but d’Ederson. Fred a également été utile dans ces situations, étant le quatrième homme à se joindre aux attaques, et il aurait sans doute dû gagner une pénalité. United était dangereux, surtout après le but, qui mettait sans aucun doute un bond dans leur démarche. Si Bruno avait obtenu une meilleure connexion de la tête, United aurait pu jouer à la pause 2-0.

Daniel James et Anthony Martial ont travaillé efficacement en tant que paire avant. Ils ont dérivé largement et ont laissé à Bruno l’espace pour causer des problèmes de manière centrale. Ils étaient particulièrement puissants sur la contre-attaque avec leur rythme brûlant. James a eu le meilleur sur Zinchenko et Mendy tout l’après-midi, et même si sa prise de décision pourrait être meilleure, la franchise et la simplicité de son jeu étaient efficaces.

United a finalement couronné une victoire catégorique, au plus profond du temps d’arrêt, Ederson a fait une autre erreur. Il a tenté de dégager le ballon mais l’a plutôt joué directement sur le chemin de Scott McTominay qui l’a placé dans le but ouvert de City.

Le plan directeur de Solskjaer se concrétise

Cette victoire de Manchester Derby pour United est un microcosme pour leur récente remontée de forme. L’esprit d’équipe des joueurs sur le terrain est une unité qui ne se concrétise que lorsque les joueurs adhèrent à la philosophie du manager. United est maintenant invaincu en dix matchs dans la meilleure manche de Solskjaer depuis qu’il a pris le poste à temps plein. Le bruit à Old Trafford montre également que cette harmonie se propage également à la base de fans.

Non seulement United améliore ses résultats, mais l’adaptabilité de son approche tactique est impressionnante. À Everton la semaine dernière, Solskjaer a déployé un diamant au milieu de terrain. Avant cela, ils ont joué une variation de 4-2-3-1 et 4-3-3. Aujourd’hui, un 3-4-1-2 a été utilisé. Beaucoup ont suggéré que Ole Gunnar Solskjaer n’a pas de style de jeu ou de plan B. Ce n’est tout simplement pas vrai. Le patron de Norweigan adapte son camp aux adversaires qu’ils affrontent. C’est sa façon d’améliorer les résultats. La formation a aujourd’hui fonctionné de manière fantastique, remplissant l’objectif de stopper la menace d’attaque claire de City, tout en étant une menace à part entière. Cela ne signifie pas que la même formation serait aussi efficace contre LASK jeudi.

Si United peut maintenir ce niveau de cohérence vers la fin de la saison, la réalisation de ses objectifs ne devrait pas être un problème. Le niveau de performance au cours des six dernières semaines signifie qu’ils atteignent les étapes les plus profondes des compétitions de coupe tout en renversant la porte des quatre premiers. Il pourrait y avoir beaucoup de débats dans les semaines à venir sur la priorité, mais pour United, il devrait s’agir de gagner un trophée – et de terminer quatrième. Avec la confiance autour d’Old Trafford à son apogée en ce moment, il n’y a aucune raison pour laquelle ils ne peuvent pas atteindre les deux.

Il ne fait aucun doute que ce résultat du Derby de Manchester est le couronnement du règne permanent de Solskjaer jusqu’à présent, mais pour cette équipe, et pour les futurs ajouts, il y a encore beaucoup à venir.

