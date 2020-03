Manchester United Cruise après LASK Linz derrière des portes fermées

LINZ, AUTRICHE – 12 mars: les joueurs de Manchester United célèbrent après avoir marqué un but lors de l’UEFA Europa League Round of 16: match aller entre LASK et Manchester United au Stadion der Stadt Linz le 12 mars 2020 à Linz, en Autriche. (Photo de Franz Kirchmayr / SEPA.Media / .)

Manchester United a battu le LASK 5-0 à Linz pour tous, mais confirme sa place en quart de finale de la Ligue Europa, s’ils devaient aller de l’avant. Les buts d’Odion Ighalo, Dan James, Juan Mata, Mason Greenwood et Andreas Pereira ont fait les dégâts. Les supporters étaient absents du stade; les autorités ordonnant une rencontre à huis clos.

Manchester United bat confortablement LASK Linz

Manchester United joue derrière des portes closes

Aucun fan n’était présent à Linz. La maladie COVID-19 se propage rapidement en Europe, ce qui signifie que les rassemblements de masse sont limités. L’impact sur le jeu a été qu’il a commencé très lentement. Le manque d’ambiance rendait le match un peu comme un match amical, les deux parties déplaçaient langoureusement le ballon sans réelle intention. La première mi-temps a été apprivoisée à cause de cela. Les deux parties n’ont pas réussi à créer de nombreuses occasions majeures en première mi-temps, et la manière tranquille avec laquelle le ballon a bougé signifiait que ce match ressemblait à une séance d’entraînement.

Finalement, les joueurs se sont adaptés à la situation et ont grandi dans le jeu. La mort de United était nette pour la plupart. Le milieu de terrain de Scott McTominay, Fred et Bruno Fernandes a placé le tempo au centre, en se concentrant sur des passes courtes et nettes pour tenter de le faire entrer dans les goûts d’Ighalo et James. Le rôle de Mata était intéressant alors qu’il commençait sur le côté droit, mais il semblait avoir également la liberté de se déplacer dans le milieu de terrain. En conséquence, United avait une position dominante au milieu de terrain, LASK n’ayant pas réussi à gérer les courtes passes interchangeables.

Plus de matchs se joueront à huis clos, c’est très attendu, et Manchester United ne semblait pas échelonné. Ceci est essentiel car s’ils veulent progresser vers les dernières étapes de la compétition, ils doivent s’adapter à un manque de soutien. Bien que LASK soit un adversaire inférieur, ils ont fait paraître la partie autrichienne pauvre. Malgré le démarrage lent, le rythme de United n’a pas été perturbé, jouant toujours le ballon à travers les lignes. L’objectif principal était de toujours créer la prochaine chance. Fernandes a créé cinq occasions en première période seulement. C’est devenu le thème courant du jeu.

Cinq objectifs savamment atteints

Non seulement United a marqué cinq matchs consécutifs en Ligue Europa, mais la qualité de ces buts était également superbe. Le fait de se concentrer directement sur les opportunités de marquer des buts signifiait que chaque objectif suintait la classe. L’effort tonitruant d’Ighalo a commencé la procédure à la fin de 29 minutes. Le Nigérian a contrôlé avec confiance la passe de Bruno en jonglant avec le ballon avant de le frapper dans le coin supérieur à 20 mètres. Il a maintenant quatre buts en trois matchs lorsqu’il a commencé pour United.

À l’heure, Dan James a doublé l’avance de United. LASK paraissait dangereux, surtout sur coups de pied arrêtés, après la pause et menaçait le but de Sergio Romero à quelques reprises. Cela a permis à United de frapper LASK avec une contre-attaque rapide. Dan James a réussi à courir sur la gauche avant de passer le ballon devant trois défenseurs et de marquer au poteau proche. Certains ont remis en question sa prise de décision au cours des dernières semaines, mais la décision de James d’être direct et de conduire avec le ballon semblait correcte.

Le match semblait s’essouffler avant que United ne marque trois buts rapides dans les dix dernières minutes. Fred, qui contrôlait le jeu de manière experte, a lancé une balle dans le chas d’une aiguille à Mata. L’Espagnol a superbement mal tourné le gardien de but et a porté le score à trois. Peu de temps après, deux remplaçants se sont combinés pour le quatrième. Tahith Chong a trouvé de l’espace au centre du parc, avant de trouver Mason Greenwood dévalant le canal gauche. Sa finition experte a secoué les deux postes avant de trouver le filet. Enfin, presque immédiatement après le quatrième, Andreas Pereira a clôturé le score. Il a trouvé un espace à environ 30 mètres et a surpris le gardien de LASK. Les efforts d’Alexander Schlager pour sauver étaient faibles et le ballon siffla sous lui.

L’excellente course de Manchester United se poursuit

Ole Gunnar Solskjaer sera ravi de la façon dont son équipe a conçu ses buts et ses chances en Autriche. Bien que l’opposition ait été inférieure, le jeu de construction et l’interconnexion entre les principaux acteurs sont des signes encourageants. Il est clair que l’équipe joue avec une confiance retrouvée et a hâte de sortir sur le terrain.

Non seulement la performance générale était agréable, mais Solskjaer doit être ravi de la nature implacable de la fin de match de son équipe. Il aurait été facile de s’éteindre et de se réjouir d’une victoire 2-0. United s’est efforcé d’en faire plus ce soir. Telle est la confiance en ce moment, ils ne voulaient pas une victoire médiocre, ils voulaient un score à la une. Les dix dernières minutes de pression ont tué LASK; prendre leur volonté et leur énergie à un affichage autrement fougueux.

Le résultat signifie que Manchester United continue sa course sans défaite. Il est désormais 11 invaincus dans toutes les compétitions pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer alors qu’ils poursuivent leur quête du football en Ligue des champions. Paul Pogba devrait bientôt revenir sur le côté, donnant au milieu de terrain un nouvel élan. Il se pourrait que les Red Devils se mettent en forme au moment idéal.

