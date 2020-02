Manchester United, deux gardiens de but sont à saluer | marché

Des nouvelles arrivent entre les pôles du uni: Selon les rapports du Soleil, les Red Devils seraient prêts à saluer soit Sergio Romero que Lee Grantou les remplaçants du gardien de but David De Gea. Le premier, argentin né en 1987, n’est pas satisfait du peu d’espace qu’il trouve avec Solskjaer et sur ses traces il y aurait Villareal et Real Sociedad. Le second, âgé de 37 ans le 27 janvier, est lié aux rouges de Manchester jusqu’à cet été et ne renouvellera probablement pas son contrat. United pourrait donc envisager de revenir rapidement à la base Dean Henderson, 22 ans prêté à Sheffield United d’entraîneur Chris Wilder.