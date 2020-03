MANCHESTER, ANGLETERRE – 08 mars: Nemanja Matic de Manchester United en action avec Rodrigo de Manchester City lors du match de Premier League entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford le 08 mars 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

La situation de Nemanja Matic à Manchester United n’est pas simple. Au début de la saison, il semblait que le Serbe partirait en été à la fin de son contrat, avec des goûts d’Andreas Pereira apparemment au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique du milieu de terrain. Même pendant la période festive relativement réussie de United, Matic n’était pas dans l’équipe de départ. Cependant, l’ancien temps du milieu de terrain défensif de Chelsea est arrivé à la fin de 2019.

Depuis le début de sa première apparition en Premier League depuis septembre dans la victoire 2-0 de United sur Burnley, le joueur de 31 ans n’a raté qu’un match de championnat. Il a été un grand joueur dans leur milieu de terrain et Manchester United devrait envisager de donner à Nemanja Matic un nouveau contrat.

Manchester United devrait envisager de donner à Nemanja Matic un nouveau contrat

Nemanja Matic pourrait bien avoir décroché un nouveau contrat avec Manchester United avec ses excellentes performances au cours des derniers mois.

Début de saison incohérent

Matic a connu un début de saison 2019/20 très irrégulier en termes de temps de jeu. Lors des 19 matches d’ouverture de la Premier League, le Serbe n’est apparu que trois fois. Il était donc très peu probable qu’il obtienne un nouveau contrat avant la fin de la saison, en particulier avec l’équipe United en cours de reconstruction axée sur les jeunes. Malgré cela, Matic est allé à contre-courant et semble maintenant s’être mérité un renouvellement de contrat là-bas.

Des performances impressionnantes pourraient avoir valu à Nemanja Matic un nouveau contrat à Manchester United

Matic a admirablement performé pour les Red Devils depuis son rappel à l’équipe de départ. Il a été une force de commandement dans leur milieu de terrain, fournissant de grands renforts défensifs et aidant son équipe à de nombreuses feuilles blanches récemment. Il a joué un rôle important dans la stabilité récemment établie que United semble maintenir, et avec la suspension de la Premier League récemment intervenue, Manchester United pourrait remettre à Nemanja Matic un nouveau contrat avant sa reprise.

Pourquoi donner à Nemanja Matic un nouveau contrat serait une bonne idée

Bien que Nemanja Matic ne corresponde pas aux caractéristiques de jeunesse de la fondation de cette équipe United, il peut fournir une expérience dont il a grandement besoin. Il leur a donné de la stabilité et semble avoir une influence apaisante sur le terrain. Bien que United ne lui offrirait pas un nouveau contrat avec l’espoir que le Serbe soit un démarreur régulier, ils voudraient qu’il fournisse de la profondeur, de l’expérience et une bonne gestion du jeu quand ils en ont le plus besoin.

Photo principale

Intégrer à partir de .