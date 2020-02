Manchester United devrait poursuivre Jack Grealish sur James Maddison

Les fans de Manchester United se sont longtemps demandé si Jack Grealish d’Aston Villa ou James Maddison de Leicester City devraient être la prochaine grande signature.

Les deux stars ont leurs mérites mais la superbe performance de l’ancien contre Tottenham Hotspur le place un peu en avance dans la conversation, du moins pour l’instant.

Si Ole Gunnar Solskjaer signe l’un ou l’autre, il est peu probable que les fans se plaignent qu’il n’ait pas choisi l’autre, même s’ils aimeraient certainement les deux.

Selon certains rapports, United pourrait en fait signer les deux en remplacement du Paul Pogba, potentiellement sortant.

Cependant, dans le cas où Solskjaer n’est autorisé à en signer qu’un, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Grealish devrait être le seul à rejoindre.

Les attributs et les talents de Villa Villa sont sans doute plus répandus que ceux de Maddison et c’est probablement pourquoi il est un joueur si polyvalent.

Sa polyvalence serait inestimable pour les Red Devils en particulier car il peut essentiellement jouer dans n’importe quelle position au milieu de terrain; milieu de terrain central, aile droite, gauche et milieu de terrain offensif.

Grealish pourrait évidemment occuper la position qu’il souhaiterait à Old Trafford, mais étant donné que l’équipe de Solskjaer est si sujette aux blessures, il est logique d’opter pour quelqu’un qui est plus polyvalent.

Un autre facteur qui place le joueur de 24 ans au-dessus de son compatriote est sa disponibilité probable et la façon dont il serait probablement plus facile à signer.

Maddison est actuellement au milieu des négociations contractuelles et on pense que Leicester ne se vendra pas à bon marché même si les négociations ne se terminent pas bien.

C’est comme si une offre d’environ 80 millions de livres sterling serait probablement ce qu’il fallait pour briser la résolution des Foxes et c’est tout simplement beaucoup trop d’argent pour lui.

Grealish, quant à lui, aurait plus de chances de coûter moins cher, surtout si Villa était reléguée et c’est quelque chose qui semble de plus en plus probable.

Aussi divertissant que soit leur défaite 3-2 contre Tottenham, leurs faiblesses défensives suggèrent qu’ils n’ont pas l’acier pour rester en Premier League.

La relégation signifierait probablement que Grealish pourrait rejoindre pour la moitié environ de ce que Maddison coûterait et il est tout aussi bon, sinon meilleur.