Manchester United doit découvrir son «nouveau Ruud van Nistelrooy» à Odion Ighalo

Manchester United a un «nouveau Ruud van Nistelrooy» dans ses rangs, selon le Manchester Evening News. Il pourrait s’avérer être un élément essentiel du développement de leur équipe extrêmement jeune alors que les Red Devils cherchent à impressionner avec leur équipe prometteuse. Il est Odion Ighalo.

L’héritage de Van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy a été l’un des meilleurs attaquants de la riche histoire de Manchester United. Il avait une grande capacité de finition et était l’un des attaquants les plus cliniques de son temps. Il a marqué 150 buts lors de ses 219 matchs à Manchester, un record vraiment incroyable pour n’importe quel attaquant.

Malgré son excellente contribution au but, le Néerlandais a troqué les Red Devils pour le Real Madrid en 2006, laissant Old Trafford avec un seul titre de Premier League à remporter de ses cinq saisons là-bas, et rien sur le chemin de la gloire européenne.

Mais marquer des buts n’était pas tout ce qu’il avait laissé à United.

Il était l’attaquant de Manchester United, et un excellent joueur, alors que les jeunes joueurs se développaient. Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo commençaient à devenir les joueurs incroyables en tant que joueurs, et United avait besoin de quelqu’un qui pourrait à la fois porter l’attaque et fournir un exemple à ces jeunes joueurs. Van Nistelrooy a fait exactement cela, et il l’a fait à la perfection.

Les Red Devils ont besoin d’Odion Ighalo pour jouer ce rôle maintenant

Pourquoi Ighalo peut être le nouveau van Nistelrooy

Bien qu’Ighalo n’ait pas encore atteint les niveaux de compétition de la botte d’or, il peut s’avérer être une figure similaire. Bien que la signature d’Ighalo ait semblé risible quand cela s’est produit le jour de l’échéance, ce n’est plus si drôle. Le Nigérian a marqué quatre buts en trois départs pour les Red Devils et a montré ses prouesses offensives depuis son arrivée en prêt, suscitant des rumeurs d’un éventuel transfert définitif.

Il peut également faire grandir leur côté très jeune. Leur trio offensif actuel de Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood, ainsi que Daniel James, est encore jeune et a besoin de temps pour se développer. C’est là que Ighalo est parfait, toujours avec la qualité pour commencer et marquer des buts, mais aussi en aidant à fournir à leurs jeunes l’environnement parfait pour la croissance.

