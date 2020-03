Manchester United donne plus d’espoir à la poursuite de Jadon Sancho

Jadon Sancho effectuant un transfert à Manchester United du Borussia Dortmund semblait impensable il y a quelques mois à peine, mais il semble que plus cette saga de transfert se prolonge, plus il est probable qu’Ole Gunnar Solskjaer aura son homme de rêve.

L’Anglais sensationnel déchire la Bundesliga, atteignant le double des buts et des passes décisives, comme si le légendaire Norvégien avait besoin de plus de conviction pour le signer.

La majorité des fans de United sont déjà vendus sur Sancho et demandent même à leur club de casser la banque et de faire tout ce qu’il faut pour le faire entrer.

On pense que le principal concurrent de Solskjaer est Chelsea, tandis que Barcelone et le Real Madrid ne cessent de flairer.

Cependant, les événements récents semblent suggérer qu’aucun de ces clubs n’offre une réelle menace pour les Red Devils et ils pourraient avoir un coup franc sur le convoité Sancho.

David Ornstein: “En l’état actuel des choses, je pense que #mufc recherche l’option la plus probable [for Jadon Sancho], mais tant de choses peuvent changer. “#mulive [the warm down]

– utdreport (@utdreport) 3 mars 2020

Bien sûr, les facteurs qui peuvent changer sont probablement construits autour de la capacité de Manchester United à se qualifier pour l’édition de la Ligue des Champions la saison prochaine ou non.

Bien qu’il ne soit pas considéré comme un dealbreaker, cela pourrait être la petite différence entre le signer facilement ou non.

Chelsea, le Real Madrid, Barcelone ou même Manchester City pourraient soudainement redevenir intéressés si leur propre situation changeait, mais au moins pour le moment, United est en avance dans la course.