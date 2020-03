Manchester United double sur City dans le derby de Manchester

Manchester United a complété un doublé en Premier League pour la première fois depuis l’ère Sir Alex Ferguson.

Les Red Devils ont réalisé l’exploit avec style, avec une impressionnante victoire 2-0 sur les Citizens à Old Trafford, après avoir remporté une victoire 2-1 à l’Etihad en décembre.

Anthony Martial a marqué dans les deux matchs, aujourd’hui avec un habile décrochement et un tir d’un sublime coup franc de Bruno Fernandes.

Mais il y avait des héros partout sur le terrain, avec Nemanja Matic, Fred, Brandon Williams, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes et Victor Lindelof, entre autres, tous réalisant des performances fantastiques.

2 – Manchester United a complété un doublé de championnat contre Manchester City pour la première fois depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, la dernière fois en 2009-10. Rouge. #MNUMCI pic.twitter.com/YLERKP4QYV

– OptaJoe (@OptaJoe) 8 mars 2020

Scott McTominay est entré en jeu à la 78e minute et a marqué un but de Beckham près de la ligne médiane après un mélange défensif de City.

Le côté City que United a battu à domicile et à l’extérieur cette saison est considérablement plus fort que ses alignements 2009/10, qui comprenaient Craig Bellamy, Stephen Ireland et Nedum Onuoha. United a gagné 1-0 à Maine Road grâce à une tête de Paul Scholes et a gagné 4-3 à Old Trafford grâce aux buts de Wayne Rooney et Michael Owen et d’un doublé de l’homme du match Darren Fletcher.

Les United 2019/20 ont maintenant disputé dix matchs sans défaite dans leur meilleure manche depuis que Solskjaer a pris les rênes en tant que manager du gardien en 2018/19. Ils ont remporté sept matchs et dessiné trois de ces matchs.

La victoire d’aujourd’hui ramène les Red Devils à la cinquième place de la Premier League, ce qui sera suffisant pour se qualifier pour le football de la Ligue des champions la saison prochaine si l’interdiction de City en UEFA est maintenue en appel.

