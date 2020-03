Manchester United envisage de signer plusieurs fois cet été

Manchester United pourrait être un régal cet été alors que des rapports émergent sur leurs plans de transfert et cela semble certainement agréable.

Il ne serait pas exagéré de penser que le conseil d’administration ne cherchait pas à faire trop de signatures dans la prochaine fenêtre de transfert compte tenu des mouvements de l’année dernière ainsi que des signatures de janvier de Bruno Fernandes et Odion Ighalo.

Le Nigérian talentueux n’a été signé que sur prêt, mais son salaire compte toujours tandis que le Portugais créatif coûte un bon prix.

Cela vient après avoir dépensé des frais de record du monde sur Harry Maguire, environ 50 millions de livres sterling sur Aaron Wan-Bissaka et un maigre montant sur Daniel James.

Compte tenu de l’avis négatif des fans sur le tableau, il n’était pas prévu que de nombreux changements soient apportés cet été, mais cela semble être exactement ce qui devrait se produire.

Certaines personnes proches de #mufc préconisent quatre signatures cet été. United évaluera les options avant d’obtenir Ighalo sur un accord permanent #mulive [the athletic]

– utdreport (@utdreport) 10 mars 2020

Ighalo semble de plus en plus susceptible d’avoir assuré son avenir à long terme à Old Trafford et à juste titre après ses performances impressionnantes.

Bien sûr, il est encore tôt, mais il n’y a aucune raison réelle de croire que sa forme baissera, d’autant plus qu’Ole Gunnar Solskjaer le gère bien.

Ighalo propose quelque chose de différent des Red Devils que personne d’autre n’offre donc il s’avérerait utile même comme option d’équipe pour la prochaine saison.