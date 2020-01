Manchester United envisage un prêt pour James Garner

Manchester United devrait perdre encore un autre milieu de terrain de James Garner, bien que cela prenne la forme d’un prêt anticipé.

La perspective talentueuse a clairement attiré l’attention d’Ole Gunnar Solskjaer, mais il est sûr de dire qu’il n’a pas eu autant de minutes que Brandon Williams et Mason Greenwood.

Garner est probablement déjà en train de se gratter la tête pour expliquer pourquoi il n’a pas fait plus d’apparitions en équipe première étant donné les blessures de Scott McTominay et Paul Pogba.

Avec juste Fred et Nemanja Matic les seuls milieux de terrain seniors restants, cela aurait dû signifier que le jeune Anglais serait plus impliqué dans une certaine mesure.

Néanmoins, Solskjaer envisagerait de déplacer Garner temporairement en janvier, risquant de fluidifier encore davantage sa propre équipe.

James Garner est un objectif de prêt pour Sunderland. #mufc pense qu’il bénéficiera d’un prêt jusqu’à la fin de la saison #mulive [mirror]

– utdreport (@utdreport) 25 janvier 2020

Bien sûr, pour Garner, il est plus logique d’aller où il peut obtenir le plus de minutes, en particulier avec Pogba et McTominay se rapprochant d’un retour de blessure le mois prochain.

Cependant, il semble étrange de laisser tomber le joueur de 18 ans en Ligue 1 car cela ne semble pas être tout à fait son niveau.

Un prêt de championnat aurait probablement plus de sens et le préparerait à faire vraiment partie de l’équipe première la saison prochaine.