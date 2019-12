Manchester United espère signer James Maddison l'été prochain

LEICESTER, ANGLETERRE – 26 DÉCEMBRE: James Maddison de Leicester City réagit pendant le match de Premier League entre Leicester City et Liverpool FC au King Power Stadium le 26 décembre 2019 à Leicester, Royaume-Uni. (Photo par Alex Pantling / .)

Selon le Metro, Manchester United espère pouvoir conclure un accord pour James Maddison l'été prochain.

«Confiant» de conclure un accord

La hiérarchie de Manchester United serait confiante de pouvoir conclure un accord pour Maddison, 23 ans, l'été prochain.

Maddison est l'un des talents les plus cotés d'Europe et est populaire dans son club actuel Leicester City.

Depuis son arrivée chez les Renards à l'été 2018, le joueur de 23 ans est devenu une partie instrumentale de leur équipe. La saison dernière, il a inscrit sept buts en 38 matches avec Leicester, tout en inscrivant sept buts pour ses coéquipiers. Cependant, il a déjà dépassé le total de buts de la saison dernière.

En conséquence, le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, tient à garder l'un de ses joueurs clés. Ils auraient déjà entamé des négociations sur un nouveau contrat, mais des progrès restent à faire.

Manchester United souhaite ajouter James Maddison à son milieu de terrain

Ole Gunnar Solskjaer est constamment à la recherche de renforts à Old Trafford. L'un de ces postes qu'ils cherchent à ajouter est le milieu de terrain, James Maddison étant leur cible préférée.

Le milieu de terrain est certainement une position où United manque de cohérence et de créativité. Andreas Pereira et Paul Pogba ont le plus de passes décisives du centre du milieu de terrain avec seulement deux cette saison. Ce dernier a manqué jusqu'à présent une grande partie de la saison à cause de blessures.

De plus, Scott McTominay est le seul milieu de terrain qui se rapproche des statistiques de passes de Maddison jusqu'à présent cette saison. Le milieu de terrain de Leicester représente en moyenne 84% des passes effectuées par match, avec une moyenne de 2,4 passes clés par match. Pendant ce temps, son homologue United est en moyenne de 78,8% et 0,9 par match pour les mêmes statistiques.

En conséquence, cela montre que James Maddison serait un ajout utile à Manchester United. Cependant, United devra travailler dur pour conclure un accord.

