Manchester United est clairement favori pour signer Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly est presque certain de quitter Naples cet été avec Manchester United en tête de la course pour le signer, selon La Repubblica.

La nouvelle est en contradiction presque exacte avec un reportage publié cette semaine à Il Mattino, selon lequel Koulibaly et di Laurentiis avaient partagé un appel amical au cours duquel Koulibaly a exprimé son désir de rester à Naples.

Cet article a également suggéré que les finances du club néopolitain étaient dans un état sain et qu’ils n’auraient pas besoin de baisser leur prix demandé de 100 millions de livres sterling pour le défenseur même s’ils ne se qualifiaient pas pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

La nouvelle pièce de La Repubblica, d’autre part, affirme que les Red Devils sont prêts à payer dix fois les frais d’amener les Sénégalais à Old Trafford – ce qui équivaut à 78 millions de livres sterling – et que “ cette fois, ce sera suffisant ” .

En contraste complet avec le rapport précédent, on prétend que le salaire de 6 millions de livres sterling par an du défenseur central sera «insoutenable» si Naples ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.

L’article affirme que «le compte à rebours de l’adieu de Koulibaly a déjà commencé» et qu’il y a maintenant une course de deux chevaux entre United et Manchester City pour sa signature.

United aurait «un avantage clair en ce moment dans la lutte avec City».

Il est peu probable que Naples se qualifie pour la Ligue des champions dans l’état actuel des choses, car le club se trouve à neuf points derrière Atalanta, quatrième, avec neuf à jouer et avec Atalanta ayant joué un match de moins.

Cela signifierait que si le nouveau rapport est vrai, United pourrait enfin obtenir son homme – et à un chiffre considérablement inférieur aux 94 millions de livres sterling qui auraient été refusées par di Laurentiis en 2018.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.