Manchester United est parti pendant que Mauricio Pochettino se dirige vers l’Espagne

Mauricio Pochettino pourrait ne pas être disponible pour Manchester United plus longtemps car certains changements importants sont alignés sur le manège managérial.

L’Argentin est au chômage depuis qu’il a été limogé par le président des Spurs, Daniel Levy, en novembre, après cinq ans à la tête du club londonien.

Il y a eu depuis un certain nombre de rapports suggérant que les Red Devils le faisaient la queue pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer à la fin de la saison, avec des sources fiables telles que le journaliste italien Alfredo Pedulla et Phil Brown de Talk Sport convaincus que les pourparlers entre Poch et le club d’Old Trafford sont à un stade avancé.

Il a même été suggéré que le vice-président exécutif Ed Woodward achetait déjà des joueurs de la liste de courses de 47 ans plutôt que celle de Solskjaer quand en janvier United a changé sa position sur Bruno Fernandes – un joueur qu’il voulait désespérément signer pour les Spurs en dernier été – l’avoir snobé en août.

Mais maintenant, il semble y avoir une mouche dans la pommade, causée par deux bouleversements en Ligue des champions – la défaite 2-1 de Manchester City contre le Real Madrid au Bernabeu et la victoire 1-0 de Lyon contre la Juventus au stade Groupama.

Malgré le fait que le Real et la Juve aient été en tête dans leurs ligues nationales respectives (bien que la Juve soit actuellement à deux points de la Lazio avec un match en main), ces deux grands clubs exigent l’excellence et le succès en Europe et les résultats ont donc mis immense pression sur les managers Maurizio Sarri et Zinedine Zidane.

Selon The Mail, la Juventus et Sarri devraient se séparer même si le résultat de Lyon est renversé et que Zidane est l’homme qu’ils veulent lui succéder.

C’est une décision susceptible de plaire au Français. Selon The Mail, “Zidane et Real … se sépareront probablement cet été au milieu des grondements de mécontentement des joueurs seniors du Bernabeu” et la Juventus – un club qui lui tient à cœur depuis cinq ans en tant que joueur – est très attrayante.

Cette décision réunirait Zizou avec le joueur vedette Cristiano Ronaldo et le président du club Andrea Agnelli, avec qui il entretient d’excellentes relations.

Cela alignerait également Zidane avec un club qui partage son aspiration à signer Paul Pogba de Manchester United.

La Juve aurait aligné un forfait de 6 millions de livres sterling par an pour le Français.

Cette décision résoudrait un problème pour le président du Real, Florentino Perez, qui n’aurait pas besoin de renvoyer Zidane une seconde fois ni de racheter le reste de son contrat. Et The Independent rapporte que los Blancos alignent déjà Pochettino pour le remplacer comme entraîneur-chef.

On savait que l’Argentin préférait un autre emploi en Premier League à un passage en Serie A, mais une approche de Madrid peut être impossible de résister. Si Woodward alignait effectivement Poch pour prendre les rênes en été, cela mettrait les plans de United dans le chaos.

Bien sûr, des victoires convaincantes au match retour dans ces deux matches de Ligue des Champions cette semaine pourraient changer complètement le paysage dans les deux clubs. Mais dans l’état actuel des choses, il semble de plus en plus improbable que Pochettino soit toujours disponible pour Manchester United en juin s’ils cherchent à remplacer Solskjaer.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!