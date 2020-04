Manchester United et Liverpool sur le qui-vive alors que le Barça rend tout sauf trois

Date de publication: dimanche 19 avril 2020 2:18

Barcelone envisagera d’échanger toutes les étoiles sauf trois alors que Manchester United et d’autres clubs européens envisagent une fenêtre de transfert estivale centrée sur les échanges de joueurs.

La suspension de toutes les grandes ligues européennes au milieu de la pandémie mondiale aura un impact financier considérable pour toutes les parties.

Le Real Madrid a retiré leur intérêt à Harry Kane, décrivant le peu d’argent que les clubs devraient dépenser dans l’espoir d’améliorer leurs équipes.

Au lieu de cela, les échanges de joueurs sont susceptibles de devenir répandus, le président du Barça Josep Maria Bartomeu discutant ouvertement de cette perspective le mois dernier.

“Il n’y aura pas autant d’argent sur le marché des transferts à cause de la pandémie”, a-t-il déclaré. “Mais je prédis que nous allons voir beaucoup plus de swaps.”

ESPN FC suggest ils ont déjà commencé à formuler de tels plans, avec seulement Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong garantis d’être au Camp Nou la saison prochaine.

Le Barça veut “un autre attaquant” et envisage une sorte d’échange avec l’Inter Milan ou le PSG pour Lautaro Martinez ou Neymar respectivement.

Antoine Griezmann est le joueur le plus souvent lié à l’un ou l’autre échange, mais avec le Barca visant également un arrière droit, un demi-centre et un “ milieu de terrain physique ”, il est admis qu ‘“ un certain nombre de joueurs devront être vendus ou inclus comme faire des poids dans les accords potentiels ».

Seuls Messi, Ter Stegen et De Jong seraient considérés comme «intouchables» dans ce cas.

Cela ferait d’Arturo Vidal, lié à Newcastle et Manchester United, disponibles, ainsi que d’autres cibles de Premier League Samuel Umtiti, Ivan Rakitic et Ousmane Dembele.

Philippe Coutinho pourrait peut-être enfin enfin bouger.