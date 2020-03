Manchester United et Manchester City s’affrontent à Vital Derby

Crédit photo: .

Manchester United et Manchester City s’affronteront dimanche à Old Trafford dans un affrontement vital pour les deux équipes.

Nouvelles de l’équipe

Manchester City se lance dans ce match presque sans être inquiété par une blessure, bien que Kevin De Bruyne ait récemment subi une blessure à l’épaule. Le meneur de jeu belge devra subir un test de fitness tardif pour évaluer le derby, n’ayant pas été entraîné vendredi. Malgré cela, il est susceptible de figurer et peut même commencer.

Pep Guardiola a exclu hier une blessure à long terme Leroy Sane lors d’une conférence de presse, avec un avenir incertain pour l’Allemand.

Le dernier des soucis de blessure de City à venir dans le Derby de Manchester est Aymeric Laporte. Le défenseur français s’est blessé aux ischio-jambiers fin février et reviendra plus tard ce mois-ci. Cependant, il ne sera pas disponible pour la sélection de Guardiola ce week-end.

La saison de Manchester United a été entravée par des blessures, et c’est la même histoire avant le derby.

Marcus Rashford et Paul Pogba sont des blessures de longue durée qui ne seront pas prêtes pour le match. Le retour de Pogba devrait intervenir plus tard ce mois-ci, mais United devra attendre la fin de la saison pour voir Rashford revenir sur le terrain.

Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Daniel James auront tous des tests de fitness tardifs avant le match. James a raté son match nul avec Everton dimanche dernier et une égalité de la FA Cup avec Derby. Il ne s’est pas entraîné récemment, cependant, son retour pourrait ne pas arriver dès dimanche.

Wan-Bissaka et Maguire sont plus susceptibles de jouer contre City. Les deux ont raté le voyage à Derby jeudi et auront des tests de fitness tardifs. Cependant, leur état ne semble pas être aussi grave que celui de James.

L’importance du jeu pour Manchester United et Manchester City

Alors que City se place dans ce match en toute sécurité en deuxième place, Leicester a la possibilité de faire pression sur eux. Une série de mauvais résultats pour l’équipe de Guardiola et de bons pour Leicester pourrait facilement voir les positions échangées, donc obtenir autant de points que possible est vital pour City.

Malgré le besoin de résultats de Manchester City, ce match est plus important pour l’équipe du côté rouge de la ville. Ils occupent actuellement le cinquième rang, mais avec des résultats qui vont leur chemin ce week-end, ils pourraient monter dans le top quatre – un événement rare pour eux cette saison. Alors que l’interdiction européenne de Manchester City peut signifier que la cinquième place devient une position de qualification pour la Ligue des champions, la course à la compétition de clubs la plus prestigieuse est extrêmement serrée, avec plusieurs clubs en compétition pour très peu de places.

United doit continuer son bon parcours de forme récente et obtenir autant de points au tableau pour se qualifier pour la Ligue des champions. La qualification est importante, et encore plus afin d’attirer des cibles estivales à Old Trafford, avec de nombreux noms de haut niveau sur leur liste de souhaits.

