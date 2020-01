Manchester United établit une liste restreinte de transferts de milieu de terrain à trois avant la fenêtre d’été – Rapport

Manchester United aurait placé les milieux de terrain Jack Grealish, James Maddison et Donny van de Beek sur leur liste de transfert avant l’été prochain.

Ole Gunnar Solskjaer a fortement insisté sur la conclusion d’un accord pour un milieu de terrain dans cette fenêtre suite aux blessures de Paul Pogba et Scott McTominay.

Van de Beek, qui a eu une excellente campagne 2018-19 à l’Ajax, a été lié à un déménagement à United dans cette fenêtre.

Cependant, selon The Athletic, Van de Beek est une option moins sérieuse, tandis que Grealish et Maddison sont les deux cibles principales.

Jack Grealish et James Maddison sont des cibles estivales pour #mufc. Des sources disent que Donny van der Beek est plus bas dans la liste #mulive [the athletic]

– utdreport (@utdreport) 10 janvier 2020

Cela correspond parfaitement à l’insistance de Solskjaer pour que United signe de jeunes joueurs britanniques qui peuvent se développer sur plusieurs années et acquérir un sens de «United DNA», ce concept merveilleusement insaisissable.

Ce qui importe plus aux fans de United, cependant, est de savoir si des milieux de terrain arriveront en janvier, ce mois-ci, en ce moment, cette seconde très présente. Dans l’état actuel des choses, les perspectives ne semblent pas bonnes du tout.