Manchester United Eye Fiorentina Ailier Federico Chiesa

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait envoyé son éclaireur personnel, Simon Wells, pour regarder Federico Chiesa avec le club regardant l’ailier de la Fiorentina.

Chiesa à Fiorentina

Le club d’enfance de Chiesa, la Fiorentina, traverse actuellement une période difficile, ayant connu plus de succès au début des années 2010. Ils occupent le 13e rang de la Serie A, mais sont incroyablement aidés par le meilleur buteur et assistant Chiesa.

Il est également bon pour la tenue italienne depuis un certain temps. La saison dernière, il a inscrit 17 buts directs, aidant son équipe en demi-finale de la Copa Italia. La saison précédente, il en avait treize en Serie A à lui seul, il est donc constant depuis un certain temps, malgré son jeune âge. Cela a maintenant porté ses fruits, avec des intérêts clairs provenant de United.

Manchester United lorgne un ailier droit

Plusieurs joueurs des Red Devils ont retrouvé la forme cette saison. Marcus Rashford a joué à merveille sur l’aile gauche jusqu’à sa blessure en janvier, Scott McTominay est devenu l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain de la Premier League, et d’autres joueurs, dont les jeunes Brandon Williams et Mason Greenwood, sont devenus des habitués de la première équipe. Malgré cela, ils n’ont pas encore trouvé d’ailier droit.

La plupart des postes étant fermement occupés, la droite semble être une énigme pour United. Daniel James a passé du temps là-bas, mais est plus apte à jouer à gauche. Mason Greenwood a également tenté sa chance dans la position mais est un attaquant naturellement central. United préférant une formation avec des ailiers, ils doivent en trouver une.

United a eu des liens avec plusieurs joueurs du côté droit au cours des derniers mois. Plus particulièrement, Jadon Sancho suscite l’intérêt dans toute l’Europe, et United est très certainement en lice pour sa signature. Malgré cela, de nombreux autres grands clubs tentent de l’attraper, et les Red Devils ne sont peut-être pas le club le plus attrayant de la liste.

Regarder les sauvegardes semblerait une bonne idée, et Chiesa évalué à 60 M £ pourrait être une très bonne alternative.

