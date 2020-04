Manchester United fait appel à Kalidou Koulibaly de Napoli pour un renforcement défensif

Manchester United soupçonnerait une option pour signer la star de Naples Kalidou Koulibaly alors qu’ils ravivent l’intérêt pour un joueur qu’ils voulaient auparavant.

Le talentueux Sénégalais était fortement lié à un transfert à Old Trafford il y a quelque temps, mais rien ne s’est passé.

Au lieu de cela, Harry Maguire serait signé plus tard et les fans pensaient que c’était le dernier renforcement défensif qu’ils verraient depuis un certain temps.

Cependant, il semble qu’Ole Gunnar Solskjaer ne soit pas encore tout à fait satisfait de sa défense et souhaite ajouter un autre joueur.

United est déjà bien approvisionné dans ce département, mais on pourrait faire valoir qu’un partenaire de premier plan pour Maguire est nécessaire.

Selon ESPN, Solskjaer vise un deuxième défenseur central dans autant de fenêtres de transfert estivales et a dressé une liste de cibles potentielles avec Koulibaly parmi eux.

Signer le défenseur de la Serie A poserait des points d’interrogation sur l’avenir de Victor Lindelof, Eric Bailly et Axel Tuanzebe pour le moins.

Solskjaer devait espérer que l’un des trios susmentionnés intensifierait et solidifierait sa place aux côtés de Maguire, mais il semble que ce rapport indique que cela ne s’est pas produit.

La seule autre façon pour Koulibaly de s’installer sans bouleverser le vestiaire, c’est si une formation de trois dos est utilisée et ce n’est pas quelque chose contre quoi le légendaire Norvégien est entièrement opposé.

