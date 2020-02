Manchester United fait match nul contre Lask en huitièmes de finale de la Ligue Europa

Manchester United a fait match nul contre le club autrichien Lask en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Ce sera la première fois que United affrontera les Autrichiens, qui ont terminé deuxièmes du Red Bull Salzburg l’an dernier et qui comptent actuellement trois points d’avance dans leur championnat national.

United jouera le match aller le 12 mars et le match retour à Old Trafford une semaine plus tard le 19. La finale se jouera à Gdansk, en Pologne, le mercredi 27 mai.

Si les Reds progressent, ils pourraient affronter Romelu Lukaku et l’Inter Milan d’Ashley Young, les Rangers de Steven Gerrard ou seulement d’autres loups anglais survivants.

Le tour complet des 16 tirages est le suivant:

Istanbul Basaksehir (TUR) contre FC Copenhague (DEN)

Olympiacos (GRE) contre Wolves (ENG)

Rangers (SCO) contre Bayer Leverkusen (GER)

Wolfsburg (GER) contre Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA) contre Getafe (ESP)

Séville (ESP) contre Roma (ITA)

Eintracht Frankfurt (GER) ou FC Salzburg (AUT) contre FC Basel (SWI)

Lask (AUT) contre Manchester United (ENG)

