Manchester United ferait de Harry Kane la signature la plus chère du monde | Marché des transferts | Premier League

Manchester United veut redevenir l’un des plus grands joueurs du monde dans les saisons à venir. Le club anglais a pour objectif de récupérer le terrain perdu ces dernières années et s’est engagé à investir massivement dans le marché des passes pour reconstruire une partie de son effectif et se repositionner au sommet du football européen. Alors que l’activité est suspendue et sans date de retour en raison de la pandémie de coronavirus, au Royaume-Uni un attaquant sonne déjà comme un objectif central et avec un nombre exorbitant qui pourrait être enregistré.

Selon le journal anglais ‘Daily Mail’, Harry Kane est la grande cible pour renforcer l’attaque de Manchester United, qui pourrait verser 227 millions d’euros à Tottenham pour l’ajouter à son équipe et battre ainsi le record de 222 millions détenu par le transfert de Neymar de Barcelone au PSG.

D’autre part, en plus du fait que l’attaquant anglais de 26 ans a déjà précisé qu’il avait l’intention de partir bientôt pour chercher de nouveaux objectifs, les médias européens soulignent également la situation économique suffocante que Tottenham connaît au milieu de la crise due à la pandémie de coronavirus .

Afin de réaliser le transfert historique, qu’ils cherchent également à compléter avec l’attaquant anglais Jadon Sancho du Borussia Dortmund, Manchester United prévoit également de faire un nettoyage qui lui permettra de gagner de l’argent pour faire face aux investissements. Ainsi, Alexis Sánchez, Phil Jones, Jesse Lingard, Andreas Pereira et Chris Smalling sont quelques-uns des noms qui sortiraient, bien que Paul Pogba, avec le Real Madrid et la Juventus à l’affût, soit le gros point.

Au cours des dernières heures, profitant du fait que la Premier League est suspendue en raison de la pandémie, Kane a réalisé une interview avec l’ancien footballeur Jamie Redknapp sur “ Sky Sports ” sur Instagram et l’attaquant a d’abord ouvert la porte ouverte à une sortie.

«C’est une de ces choses, que je ne pouvais pas dire oui et que je ne pouvais pas dire non. J’adore les «éperons», j’aimerai toujours les «éperons», mais j’ai toujours dit que si je n’ai pas l’impression que nous allons dans la bonne direction, alors je ne suis pas quelqu’un qui reste là juste pour le faire. Je suis un joueur ambitieux, je veux devenir un joueur de haut niveau », a lancé Kane.

Canchallena.com

La nation

Argentine

GDA