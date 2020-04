Manchester United fixe son prix maximum pour Saul Niguez

Manchester United veut signer Saul Niguez de l’Atletico Madrid cet été, mais a fixé un montant maximum qu’ils sont prêts à payer, selon le média espagnol AS.

Le joueur de 25 ans est âgé de trois ans dans un contrat massif de 9 ans à Madrid et dispose d’une clause de libération de 150 millions d’euros (138 millions de livres sterling).

Les Red Devils sont liés au milieu de terrain depuis décembre et il a été rapporté récemment qu’ils seraient prêts à augmenter les frais de rachat massifs s’ils devaient remplacer Paul Pogba.

Cependant, AS affirme maintenant que United évalue le joueur à seulement 80 millions d’euros (73 millions de livres sterling) – un peu plus de la moitié de cette clause de libération.

Le point de vente affirme que “des sources proches de la tenue anglaise affirment que Manchester United n’atteindrait jamais ce chiffre ou ne s’en approcherait même pas, car il s’agit d’un montant qu’ils jugent disproportionné”.

Dans des circonstances normales, il serait difficile de voir pourquoi Atleti laisserait la cheville ouvrière de leur équipe partir pour un montant aussi bas, mais AS suggère que les Rojiblancos pourraient avoir besoin de procéder à une restructuration financière en raison du climat économique actuel.

«Saul a un contrat avec le club de Madrid jusqu’en juin 2026 et est en pourparlers avec l’Atletico pour améliorer son contrat. Ce n’est pas le meilleur moment pour cela et il semble compliqué que pendant cette crise générale du football, les patrons de l’Atletico signent des contrats plus importants. »

L’international espagnol est actuellement sur un contrat de 230 500 € par semaine – environ 211 000 £. United peut espérer perturber Saul avec une offre salariale exceptionnelle que le club espagnol ne peut égaler en raison de sa situation financière actuelle.

Une autre raison pour laquelle United pourrait croire qu’ils peuvent conclure un accord si loin en dessous de la clause de libération est la structure de propriété complexe de Saul, avec la société tierce Quality Football, dirigée par le superagent Jorge Mendes et l’ancien PDG de United Peter Kenyon, détenant 40% des parts du joueur. Contrat.

Comme indiqué ici lundi, les termes du contrat de Saul stipulent que le club devra payer à Quality Football 40% de toute offre faite pour Niguez, même s’il la refuse.

Donc, si Mendes et Kenyon veulent encaisser, rejeter cette offre de 73 millions de livres sterling signifierait que l’Atletico devrait payer au duo 29 millions de livres sterling pour les acheter du contrat de Niguez. C’est un fait que les négociateurs de United sauront et qu’ils pourraient utiliser pour exercer des pressions dans les négociations.

Tout accord pour le prix de Diego Simeone serait certainement très compliqué, mais les récompenses seraient grandes. Comme le note AS, «Chez United, l’opinion générale est que Saul est au sommet de sa carrière sportive, il a l’âge idéal et s’intégrerait parfaitement dans le football anglais.»

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.