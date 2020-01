Manchester United: l’avenir est brillant

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 19 JANVIER: les joueurs de Manchester United semblent découragés après le premier but de Liverpool lors du match de Premier League entre Liverpool FC et Manchester United à Anfield le 19 janvier 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de Michael Regan / .)

Manchester United est loin du temps d’Alex Ferguson, mais il leur est possible de retrouver leur ancienne gloire. Avec des jeunes joueurs solides et des finances adéquates, ils ont de nouveau la chance d’être redoutés à travers l’Europe.

Manchester United: un avenir rempli d’argenterie

Le marché des transferts

Beaucoup pointent vers l’échec dans la fenêtre de transfert comme l’un des chutes de United, mais il y a deux côtés à l’histoire. Cet été était la première fenêtre de transfert d’Ole et il a recruté de nombreux joueurs forts. Wan-Bissaka, Maguire et James ont été parmi les joueurs les plus titrés du club cette saison. Ole a recruté des joueurs qui s’intègrent bien dans l’équipe et ont eu des performances impressionnantes. Par exemple, James est le principal fournisseur d’assistance pour United. Si United continue ce bon recrutement au cours des prochaines fenêtres, il pourra créer une équipe solide au-dessus d’une base déjà impressionnante.

Le problème avec la fenêtre était la quantité et la profondeur de l’effectif. Les trois joueurs mentionnés ci-dessus étaient les seuls à avoir été amenés pendant la fenêtre. Même si Lukaku est parti en été pour la Serie A, aucun remplaçant n’a été signé et aucun joueur n’a été signé pour ajouter de la profondeur à l’équipe. C’est pourquoi la blessure de Rashford est une telle crise.

Confiance dans la jeunesse

Mais le marché des transferts n’est pas le seul moyen par lequel Ole a amené des joueurs dans la première équipe. Les partants réguliers Greenwood et Williams ont tous deux été amenés à la première équipe cette saison par Ole dans le cadre des programmes pour les jeunes. Ces deux-là ont également impressionné et ont trouvé une place dans l’équipe.

United a un programme pour les jeunes bien établi et ils devraient pouvoir continuer à y faire participer des joueurs. C’est un établissement qui aidera l’équipe pour les années à venir et qui est responsable de la jeunesse talentueuse de United. Quelques exemples de talents de ce programme comprennent McTominay, Pogba et Rashford.

Les jeunes sont l’avenir de United, et s’ils continuent à les jouer, cela sera payant à l’avenir. De nombreux fans se fâchent du manque d’expérience dans l’équipe actuelle, mais ils ne voient pas l’image complète. Ajouter plus d’expérience dans l’équipe améliorera un peu les performances actuelles, mais en gardant les jeunes, United joue le jeu long et construit sa future équipe. Si les jeunes joueurs qui ne font pas entièrement confiance aux fans tels que Williams et James obtiennent plus de temps de jeu, ils seront des joueurs établis, qui seront fidèles au club une fois qu’ils auront atteint leur apogée.

De nombreux fans sont également en colère contre des résultats peu impressionnants en Premier League, et à juste titre, mais il y a un côté positif. United a réussi à obtenir des résultats dans la plupart de ses grands matchs, de nombreux fans pensent donc que les pertes peuvent être dues à une mauvaise mentalité, ce qui peut être attendu des jeunes joueurs. À mesure que les joueurs vieillissent, la cohérence et la mentalité s’améliorent. De plus, United a subi de nombreuses blessures à son milieu de terrain déjà fragile, donc avec un travail de transfert approprié, les résultats peuvent être améliorés rapidement.

L’argent c’est le pouvoir

Un autre facteur majeur qui aidera United à retrouver la gloire est l’argent. Le football est une question d’argent. Il a été prouvé à maintes reprises qu’aucune académie de jeunes ou travail de transfert solide ne peut battre le pouvoir de l’argent dans le football. Prenons l’exemple de l’Ajax, ils ont eu une bonne manche dans la CL avec leur équipe locale, mais ils ont inévitablement perdu en jouant avec les équipes anglaises à gros budget. United est l’un des clubs les plus riches du monde et c’est son plus grand avantage sur les autres clubs. Ils peuvent se permettre de signer de grandes étoiles pour les élever à la gloire.

Regard vers l’avenir radieux

Un dernier facteur joue en faveur de United pour améliorer son avenir. Les membres du conseil d’administration ont décidé d’un «plan triennal» et ne s’attendent à disputer la Premier League qu’en 2021-2022 au plus tôt. Il s’agit probablement de la plus grande étape vers l’amélioration, en reconnaissant le problème et en prenant le temps de le résoudre. Maintenant, au lieu de trouver des solutions rapides, l’équipe se concentrera sur les jeunes et l’avenir, ce qui sera extrêmement utile.

Manchester United est loin de son ancienne gloire, mais je prédis qu’il reviendra bientôt au sommet. Dans une décennie, ils auraient déjà pu gagner le CL. N’oubliez pas qu’une décennie, c’est long, Rashford aura alors 32 ans et sera une légende au club. Maintenant que le conseil d’administration a reconnu le problème et travaille à le résoudre, les choses devraient progresser. De plus, United a déjà une base solide sur laquelle s’appuyer, l’un des plus grands programmes pour les jeunes à partir duquel ils peuvent jouer et ils sont l’un des clubs les plus riches du monde, afin qu’ils puissent faire du travail de transfert. La reconstruction de United pourrait être une histoire majeure de cette décennie.

