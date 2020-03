Manchester United Loanee Kieran O’Hara interdit pour mordre joueur

Crédit photo: .

Le gardien de Manchester United et le gardien de Burton Albion, Kieran O’Hara, a été banni pendant six matchs après avoir été reconnu coupable d’avoir mordu un adversaire au bras.

Manchester United Loanee et Kieran O’Hara, bannis pour avoir mordu un joueur de l’opposition

L’incident

Lors de la 44e minute du match nul 1-1 contre Peterborough, il y a eu un incident impliquant O’Hara et un milieu de terrain de Peterborough attaquant Sammie Szmodics. Après le match, il a été signalé qu’O’Hara avait mordu Szmodics au bras.

Au moment de l’incident, Szmodics s’est plaint à l’arbitre, mais les officiels ne l’ont pas vu. Il n’y a pas de VAR dans League One, donc le jeu s’est poursuivi sans répercussion pour O’Hara.

Ce qui fut dit

Le directeur de Burton Albion, Nigel Clough, a déclaré que O’Hara était «inflexible en niant» les allégations de la FA selon lesquelles il avait mordu Szmodics. Pour cette raison, Clough a confirmé que le club lutterait contre l’accusation.

Un communiqué de la FA du vendredi 6/3 a déclaré: «Une commission de régulation indépendante a suspendu Kieran O’Hara pour six matches avec effet immédiat et lui a infligé une amende de 2 500 £ pour violation de la règle E3 de la FA.

«Le gardien de but du Burton Albion FC a nié que son comportement lors de la 44e minute d’un match de l’EFL League One contre le Peterborough United FC le samedi 29 février 2020 équivalait à une conduite violente et / ou incorrecte, mais l’accusation a par la suite été prouvée. Les motifs écrits de la Commission de réglementation indépendante seront publiés en temps voulu. “

L’interdiction

L’interdiction prend effet immédiatement. Cela amènera le joueur de Manchester United à manquer le match de Ligue 1 samedi à Lincoln City. Il s’agit d’une interdiction de six matchs, elle se poursuivra donc en avril.

Burton ne fera aucun autre commentaire sur cet incident. Le joueur de 23 ans n’a pas fait partie de l’équipe première de Manchester United. Il a connu une saison solide avec les Brewers avant cet incident, gardant neuf feuilles blanches en 33 matchs de championnat.

Photo principale:

Intégrer à partir de .