Manchester United Loanees: comment ils se portent et prévisions pour leur avenir

Manchester United a toujours eu beaucoup de jeunes joueurs prometteurs et n’a jamais peur de leur accorder un prêt. Cette saison n’a pas été différente, avec l’ajout de joueurs plus expérimentés avec des offres temporaires ailleurs. Ce sont tous les fermiers de Manchester United après la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, comment ils se portent et ce que leur avenir peut contenir.

Cameron Borthwick-Jackson

Alors que beaucoup le considèrent toujours comme un joueur prometteur, Cameron Borthwick-Jackson a en fait 22 ans et n’a pas été le plus réussi sur ses récents mouvements de prêt. Borthwick-Jackson a fait ses débuts pour l’équipe senior des États-Unis en 2015/16 sous Louis Van Gaal. L’arrière alors jeune et prometteur a fait 14 apparitions en tant qu’arrière gauche de premier choix tandis que Luke Shaw s’est remis d’une fracture de la jambe. Malgré ce premier succès, le jeune Anglais a depuis été écarté.

Les mouvements de prêt échoués à Wolverhampton Wanderers, Leeds United, Scunthorpe United et plus récemment Tranmere Rovers ont suivi cette période de promesses. United a rappelé Borthwick-Jackson de la plus récente de ces mesures. Avec seulement trois apparitions en championnat et seulement 90 minutes à Tranmere en difficulté, United a jugé bon de le rappeler.

Depuis, il a rejoint Oldham Athletic en prêt, où il restera jusqu’à la fin de la saison. N’ayant pas réussi à obtenir un temps de jeu important dans une équipe en difficulté de la Ligue 1, Cameron Borthwick-Jackson espère commencer régulièrement dans une équipe de mi-table de la Ligue 2. Il semble que ce joueur, qui a déjà remporté le prestigieux prix du jeune joueur de l’année de Manchester United, ne deviendra pas une légende à Old Trafford, et pourrait même quitter cet été avec l’intérêt de la MLS.

Ethan Hamilton

Ethan Hamilton est un autre joueur de Manchester United qui a récemment transféré des clubs. Il a quitté Southend United du côté de la Ligue 1 alors qu’eux et United acceptaient de déclencher une clause dans le contrat de l’Ecossais. Il avait été assez médiocre avec les Shrimpers, mais avait fait des apparitions constantes, et avait même marqué un but avant de recevoir un carton rouge dans le même match, une perte embarrassante pour Doncaster Rovers.

Le joueur de 21 ans a récemment rejoint Bolton Wanderers pour un prêt à court terme. L’ancienne équipe de Premier League est actuellement confrontée à une relégation dans la division la plus basse de la Ligue de football, après avoir été mise en place à la fin de la saison dernière. Ils sont assis au fond de la table, à 17 points de sécurité.

Hamilton cherchera à les aider à se mettre en sécurité, mais ce mouvement de prêt semble être axé de plus sur l’acquisition d’expérience. Bien que le succès d’Ethan Hamilton à Old Trafford semble peu probable, il peut néanmoins se produire. Il a 21 ans et n’a pas encore la chance de jouer dans la première équipe de United. Il peut encore venir et nous impressionner tous.

Dean Henderson

Dean Henderson est l’un des joueurs les plus prometteurs de Manchester United, et encore moins des loueurs. Le gardien de but a été numéro un dans les buts de Sheffield United pendant deux saisons consécutives. Dans ces deux campagnes, il a concédé moins de buts que les matchs joués et a conservé une quantité impressionnante de draps propres. Les draps propres de Henderson ont été les meilleurs du championnat la saison dernière, et cette performance lui a valu une deuxième saison avec les Blades.

Encore une fois, il impressionne et se classe premier dans la table des draps propres. Le gardien de but anglais est l’un des joueurs vedettes de Sheffield United dans une saison où il est difficile pour le football européen, et peut même atteindre la Ligue des champions. L’équipe qui était dans le championnat la saison dernière est maintenant sixième, au-dessus du club parent de Henderson.

Alors qu’Henderson veut un temps de jeu constant s’il revient à Manchester United la saison prochaine, un autre mouvement de prêt semble peu probable avec sa qualité incontestable et sa forme actuelle montrant qu’il pourrait être temps pour lui de renverser David de Gea en tant que numéro un de Manchester United.

Kieran O’Hara

Le gardien de but uni Kieran O’Hara a rejoint Burton Albion cet été et y restera jusqu’à la fin de la saison.

L’Irlandais né à Manchester a bénéficié d’un prêt réussi à Macclesfield Town la saison dernière, remportant trois prix individuels. Il les a aidés à rester dans la Ligue de football et est maintenant passé de la Ligue deux à la Ligue un.

O’Hara joue actuellement pour Burton Albion, qui siège au milieu de la troisième division du football anglais. Il n’a pas raté une minute de match de championnat cette saison, avec 36 matches au total dans le Staffordshire. Le joueur de 23 ans a bien joué cette campagne, mais étant un an plus âgé que Dean Henderson et jouant deux divisions en dessous de lui, Kieran O’Hara ne devrait pas devenir le premier gardien de choix à Manchester United.

Joel Castro Pereira

Les prêteurs de Manchester United se composent principalement de gardiens de but cette saison. Joel Castro Pereira a rejoint Heart of Midlothian pour un prêt d’une saison en août 2019. Pereira cherchera à rivaliser avec Dean Henderson en tant que futur gardien de premier choix à Old Trafford.

Il n’est peut-être pas dans l’élite du football anglais, mais il est dans celui de l’Écosse. Le Portugais a disputé presque tous les matchs de Hearts cette saison, mais n’a gardé que trois feuilles blanches en championnat. Les coeurs ont du mal, cependant, et être deuxième en bas n’aide pas les chances de Pereira d’impressionner son club parent.

Le joueur de 23 ans n’a pas déçu, cependant, il n’a pas été exceptionnel. S’il est peu probable qu’il rivalise avec Dean Henderson la saison prochaine, Joel Castro Pereira semble prêt à battre Kieran O’Hara au poste de futur gardien de but de United.

Marcos Rojo

Marcos Rojo est le dernier joueur à avoir quitté Manchester United. L’international argentin a rejoint le club d’enfance Estudiantes vers la fin de la fenêtre de transfert de janvier. Rojo n’a disputé que trois matches de championnat pour United cette saison, jouant seulement 120 minutes. Bien que nous ne sachions pas comment il s’en sortira, Rojo aura probablement beaucoup de temps de jeu. Le joueur de 29 ans tentera de relancer sa carrière, mais jouer dans une ligue non européenne rendra cette tâche plus difficile, et il est probable que le pic de Marcos Rojo soit terminé.

Alexis Sanchez

Alexis Sanchez est l’un des trois joueurs de Manchester United qui ont rejoint l’Inter Milan au cours des six derniers mois, mais il est le seul à avoir achevé le mouvement en tant que prêt. Sanchez a été l’ancien joueur le moins titré de United pour s’être installé en Italie cette saison. Il a eu du mal à trouver du temps sur le terrain avec une blessure ayant gêné une grande partie de son temps jusqu’ici. Le Chilien a inscrit trois buts directs en neuf matches à Milan, mais cherchera à revenir dans la première équipe après son retour de la touche.

Chris Smalling

Chris Smalling a énormément réussi depuis qu’il a rejoint la Roma pour un prêt d’une saison. Il est un centre de premier choix dans la capitale italienne et y a trois engagements directs. Smalling, qui était le seul joueur anglais en Série A jusqu’à ce que l’ancien arrière ailier de United Ashley Young rejoigne l’Inter Milan, a été l’un des meilleurs joueurs de la Roma cette saison.

Après avoir eu du mal à jouer régulièrement à United, ils l’ont prêté à la Roma pendant un an dans l’espoir que cela relancerait sa carrière et lui redonnerait confiance. C’est exactement ce qu’il a fait.

Chris Smalling sera de retour à Manchester au cours de l’été pour une place de starter. Avec la défense de United qui semble tout sauf solide, son retour avec le coup de pouce de cette saison pourrait beaucoup aider Manchester United.

George Tanner

Le dernier des loués de Manchester United est George Tanner. L’Anglais était auparavant prêté à Morecambe, mais Untied l’a rappelé en janvier. Tanner a bien joué pour les Crevettes, étant son arrière droit de premier choix. Le joueur de 20 ans a impressionné à Morecambe, mais avec des difficultés, United a jugé approprié de rappeler Tanner.

Ils l’ont ensuite prêté à nouveau rapidement, cependant, cette fois à Salford City. Bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts dans le club appartenant en partie à la «Classe des 92» de United, il pourrait bien faire là-bas. Ils sont 11es en Ligue Deux, donc Tanner pourra à nouveau y acquérir de l’expérience.

Alors que le poste d’arrière droit de Manchester United est actuellement occupé par Aaron Wan-Bissaka, Tanner pourrait certainement assurer la concurrence à l’avenir.

Manchester United est bien connu pour sa jeunesse incroyable. Avec autant de jeunes talents qui sont passés par leur système et dont beaucoup sont en train de monter, certains de leurs titulaires actuels pourraient devenir des légendes de club. Certains des loueurs de Manchester United pourraient ne pas réussir. Cependant, certains le seront et le prêt peut s’avérer crucial pour le développement d’un joueur.

