Manchester United Lodge améliore son offre pour Bruno Fernandes

L’impasse a finalement été rompue dans la longue saga des transferts de Bruno Fernandes alors que Manchester United a augmenté son offre pour le joueur de 5 millions d’euros (4,2 millions de livres sterling), selon le média portugais Record.

Comme indiqué hier, après une période d’impasse dans laquelle l’accord semblait être mort dans l’eau, les négociations ont repris vendredi entre les Red Devils, le Sporting Lisbon, l’agent du joueur Miguel Pinho et le superagent intermédiaire Jorge Mendes.

Les pourparlers ont conduit United à soumettre une offre améliorée de 55 millions d’euros (46,4 millions de livres sterling) plus des bonus pour le joueur de 25 ans.

Les négociateurs d’Old Trafford avaient précédemment refusé de dépasser les 50 millions d’euros (42,2 millions de livres sterling) plus les primes, le résultat net du Sporting restant à 60 millions d’euros (50,7 millions de livres sterling), avec une valeur globale de l’accord avec des compléments de 70 millions d’euros ( 59,1 millions de livres sterling).

Alors que le nouveau chiffre est toujours inférieur de 5 millions d’euros au minimum du sport, Record indique que le président des Lions, Frederico Varandas, étudie actuellement les variables individuelles ou collectives qu’il souhaite inclure dans l’accord afin d’atteindre ce montant. [of €70 million]».

Le dossier indique que “la balle est maintenant dans le camp du Sporting”.

Pendant ce temps, O Jogo a critiqué les informations circulant dans la presse anglaise selon lesquelles le contrat de Fernandes contient une clause stipulant que toute offre de 50 millions d’euros ou plus pour le joueur signifierait que son agent doit être payé une commission de 5 millions d’euros. C’était le cas du contrat précédent du milieu de terrain, bien que la valeur de déclenchement était de 35 millions d’euros au lieu de 50 millions d’euros, mais a été supprimée lorsque Fernandes a signé un nouvel accord avec les Lions en novembre.

Par conséquent, les informations selon lesquelles United aurait abaissé son offre après avoir pris connaissance de la clause sont fausses.

Il y a maintenant des raisons d’être optimistes quant à la conclusion prochaine d’un accord. Alors que les Reds sont toujours inférieurs de 5 millions d’euros au prix forfaitaire minimum du Sporting, le fait que Varandas étudie les modules suggère que c’est un chiffre que le club de Lisbonne pourrait être prêt à accepter si ces valeurs de bonus peuvent être résolues. Le Sun estime également que le club portugais est désormais prêt à faire des compromis.

Tous les principaux médias portugais signalent à l’unisson que les pourparlers ont repris et que l’entraîneur-chef des Lions Jorge Silas a préparé un plan B pour le match de demain contre Maritimo qui n’inclut pas Bruno. Alors que le joueur est désespéré de bouger et que le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, a désespérément besoin d’une publicité positive, il est clairement dans l’intérêt de tous de trouver un compromis et de mener à bien ces négociations douloureusement prolongées.