Manchester United manquera le Lautaro Martinez de l’Inter Milan

Manchester United aurait échoué dans son approche pour un autre attaquant sous la forme de Lautaro Martinez de l’Inter Milan.

Ole Gunnar Solskjaer semblait déterminé à signer Erling Haaland avant son transfert éventuel au Borussia Dortmund le mois dernier.

United a fini par signer Odion Ighalo en prêt pour compenser, mais ce n’est clairement qu’une solution temporaire, même si Marcus Rashford se remet rapidement de sa blessure.

Martinez est l’une des perspectives les plus en vue en Europe, donc l’intérêt de Solskjaer est naturel et on pensait qu’Alexis Sanchez aurait pu être potentiellement impliqué dans tout accord.

Cependant, il semble que ce ne soit pas aussi simple qu’on le pensait au départ et le légendaire Norvégien fait face à une concurrence féroce même si un accord est possible.

Selon ESPN, Martinez préfère déménager à Barcelone cet été car il souhaite jouer aux côtés de Lionel Messi malgré le fait que Manchester City et le Real Madrid s’intéressent également à lui.

Il semble que les Red Devils soient bel et bien hors de cette course, surtout s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions cette saison.

Martinez ajouterait une profondeur d’attaque bien nécessaire et certains fans ont même commencé à activer les options actuelles du club.

Anthony Martial n’a pas été en grande forme ces derniers temps et cela a vu certains prétendre qu’un nouvel attaquant est nécessaire pour mener la ligne.