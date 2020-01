Manchester United marque six buts pour la première fois dans l’ère post-Fergie

Manchester United a marqué six buts pour la première fois depuis l’ère Sir Alex Ferguson en écrasant les ménés de la Ligue 2 à Prenton Park cet après-midi.

La dernière fois que les Red Devils ont marqué une demi-douzaine, c’était lors de la célèbre victoire 8-2 contre Arsenal en 2011.

Le match de dimanche a également marqué la première fois dans l’histoire de United que six joueurs différents ont obtenu leur nom sur la feuille de match en un seul match.

Même dans ce match épique 8-2, seuls cinq joueurs ont inscrit un but, Wayne Rooney réussissant un tour du chapeau et Ashley Young réussissant un doublé. Welbeck, Nani et Park ont ​​marqué les autres.

Dans une autre victoire célèbre 8-2 contre Northampton Town en 1970, George Best a réussi un double tour du chapeau.

Mason Greenwood a également fait sa marque dans les livres d’histoire de Manchester United en devenant le plus jeune joueur depuis Norman Whiteside en 1984 à marquer dix buts seniors pour les Reds.

C’était aussi un autre gros six pour Greenwood, qui a également marqué dans six compétitions différentes pour les Reds cette saison, ajoutant son but en FA Cup à ceux de Premier League, Europa League, Carabao Cup, EFL Trophy et Premier League 2 .

Dans l’ensemble, ce fut une très bonne journée pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer.