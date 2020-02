Manchester United, Matic: «Difficile quand on joue une fois par mois, mais maintenant …» | marché

Avec des blessures de Pogba et McTominay, Nemanja Matic se révèle être un pion fondamental pour le Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Le milieu de terrain serbe, dont le contrat avec les Red Devils expirera cet été, s’est exprimé parmi les colonnes du Mirror: «Pour le moment, je me porte vraiment bien ici, mais les choses dans le football peuvent être inversées. Je ne savais pas quand ma chance arriverait, mais j’ai pu la saisir et maintenant je fais de mon mieux. C’est ce que je fais maintenant, quand vous jouez peu, il est difficile de rester concentré mais quand vous êtes en forme, vous êtes également plus confiant dans ce que vous faites “.