Manchester United menace de se retirer de l’accord de Bruno Fernandes

Manchester United serait sur le point de mettre fin à son intérêt pour Bruno Fernandes du Sporting Lisbon simplement en raison de ce que les ramifications d’un accord pourraient signifier pour leurs poursuites contre Jadon Sancho et James Maddison.

Ole Gunnar Solskjaer a essentiellement fait du magicien portugais sa principale cible pour l’hiver, car la plupart des discussions ont tourné autour d’un éventuel transfert.

D’autres noms sont apparus, mais pas autant que Fernandes, mais les négociations se sont poursuivies pendant une durée atrocement longue.

Initialement, il y avait de l’espoir que le milieu de terrain créatif serait presque prêt à affronter Liverpool dimanche, mais maintenant les fans seraient heureux de l’avoir à bord avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Cependant, cela ne pourrait pas se produire avec les dernières nouvelles émergentes n’étant pas très positives et les supporters pourraient devoir accepter un hiver sans signature.

Selon l’Evening Standard, Solskjaer craint de céder au sport et de payer trop cher pour Fernandes, il sera presque impossible de signer des objectifs à long terme et d’été pour Sancho et Maddison.

Lisbonne devrait avoir augmenté le prix à 55 millions de livres sterling, plus 13 millions de livres supplémentaires, tandis que les Red Devils ne sont prêts à payer qu’environ 38 millions de livres sterling, ce qui est similaire à l’offre de Tottenham l’été dernier.