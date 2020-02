Manchester United n’a pas fait approcher Jadon Sancho le mois dernier

Les fans de Manchester United seront furieux de savoir que leur club n’a même pas tenté de signer la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho le mois dernier.

Les supporters ont reconnu un manque de profondeur dans une équipe déjà blessée et ont appelé à des signatures pour janvier.

United a finalement réussi à obtenir l’achat de Bruno Fernandes sur la ligne alors qu’ils effectuaient un jour de choc pour Odion Ighalo lors d’un prêt.

Cependant, les fans ont souvent reconnu le besoin d’un ailier droit talentueux et beaucoup pensent que ce joueur doit être Sancho.

Les Red Devils auraient été désireux de signer le jeune anglais et ont chassé sa signature pendant des mois, mais ils n’ont apparemment rien fait de concret le mois dernier.

Selon United In Focus, le directeur du Borussia Dortmund, Michel Zorc, a déclaré: «Le fait est qu’aucun autre club ne nous a contactés jusqu’à présent à propos de Jadon. [I can’t] répondre de manière fiable aujourd’hui [if Sancho will stay at Dortmund beyond the summer].

«Ce que je peux dire avec certitude, c’est qu’il se sent très à l’aise avec nous. Sinon, il ne pourrait pas produire de telles performances semaine après semaine. »

Manchester United a une notoriété croissante de ne pouvoir signer qu’un joueur à la fois et cette théorie semble s’accumuler.

Dortmund n’était peut-être pas disposé à se séparer d’un de ses principaux joueurs, mais le moins que l’équipe de Solskjaer puisse faire est de tester les eaux.

Sancho a été en forme cette saison, mais il aurait bouleversé ses employeurs, suscitant des rumeurs sur un départ potentiel.

C’était le moment idéal pour United de découvrir à quel point les nouvelles étaient vraies et de tenter leur chance, surtout compte tenu du manque de qualité dans la première équipe.