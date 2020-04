Manchester United ne leur laisserait rien: ils auraient Jadon Sancho prêt | Premier League

Après de nombreuses spéculations, l’un des trois jeunes les plus chers du monde se serait finalement décidé pour son avenir.

C’est Jadon Sancho, l’attaquant vedette du Borussia Dortmund, pour qui plusieurs des équipes les plus puissantes de la planète font une offre.

Comme l’a rapporté le journal The Sun, le garçon aurait finalement décidé de retourner dans son pays et dans l’un des clubs historiques: Manchester United.

“SunSport comprend que la durée du contrat de Sancho, son salaire, ses primes et une clause d’achat importante ont été réglés au cours de mois de pourparlers secrets. United doit maintenant finaliser des frais avec Dortmund, qui deviendront des frais record pour un club.” Britannique “, assure le médium.

De quoi parle-t-on? Environ 120 millions d’euros, un chiffre qui laisserait derrière les 102 millions payés en 2016 par Paul Pogba.

Mais ce n’est pas la partie amusante de l’entreprise: la meilleure chose est que Sancho, formé à Manchester City à Guardiola, n’a jamais eu un rôle de premier plan avec les Espagnols et c’est pourquoi il s’est retrouvé en Bundesliga, où il a fait ses débuts et a déjà remporté la Coupe d’Allemagne.

Fait intéressant, alors que le monde parle de crise, le propriétaire des rouges, Ed Woodward, aurait donné le feu vert à DT Solskjaer pour prendre également Jack Grealish d’Aston Villa et lever la main pour Harry Kane, qui donnerait le rouge l’étiquette effrayante.

Combien de cela serait payé en espèces et combien par échange? Il faudrait le voir. Parce qu’il est également dit en Allemagne que, si Sancho part, ils auront besoin d’un autre jeune homme avec une projection pour occuper le poste et ils auraient regardé Mason Greenwood, 18 ans, aujourd’hui à United.

Maintenant, sans vouloir être un membre du parti, il est frappant de constater que dans tous ces mouvements, il n’y avait aucune mention de ce qui était il y a quelques semaines un secret ouvert: les contacts présumés de Jorge Mendes avec United pour essayer le mouvement James Rodríguez. Ils parlent de tout le monde, d’attaquants prometteurs qui ne gagneront pas de fortune pour s’asseoir sur le banc, mais un gaucher de 28 ans ne semble entrer dans aucune liste.