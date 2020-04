Manchester United ne met pas ses espoirs dans Harry Kane

Manchester United serait réaliste quant à ses chances de signer Harry Kane après avoir admis qu’il quitterait Tottenham s’il pensait que leurs ambitions ne correspondaient pas aux siennes.

L’anglais prolifique a toujours été lié à un déménagement à Old Trafford, mais l’intéressé s’est un peu éteint lorsqu’il a prolongé son contrat pour une longue période.

Kane est alors devenu une signature apparemment impossible jusqu’à présent et United serait à la recherche d’un attaquant.

Sur le papier, cela semble un match paradisiaque mais il y a bien plus de complications qu’il n’y paraît au départ.

Ole Gunnar Solskjaer est après d’autres positions pour les débutants, mais Tottenham sera probablement difficile à gérer également.

Selon Manchester Evening News, les Spurs voudraient plus de 100 millions de livres sterling pour Kane et les Red Devils restent à la hauteur de tout accord potentiel, privilégiant plutôt des options plus réalistes telles que Jadon Sancho et Jack Grealish.

Dans le cas peu probable où la star de Tottenham deviendrait disponible, Solskjaer éclabousserait probablement l’argent même s’il avait cassé la banque avec les autres.

Après tout, qui sait quand Kane sera à nouveau libre et c’est un joueur de qualité dans la fleur de l’âge en ce moment.

