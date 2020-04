Manchester United ne perd pas espoir sur Erling Haaland

Manchester United n’aurait pas mis fin à son intérêt pour Erling Haaland, la star du Borussia Dortmund, malgré son récent transfert.

Le talentueux attaquant vient de déménager en Allemagne en janvier dernier et pourtant des rumeurs se sont élevées sur son avenir.

Dortmund a battu United à sa signature avec Ole Gunnar Solskjaer ruinant probablement son occasion manquée.

Odion Ighalo a finalement effectué un transfert de prêt à Old Trafford en janvier et bien qu’il ait été un succès jusqu’à présent, il n’était pas nécessairement le premier choix.

Solskjaer aurait déjà prévu de faire un raid sur Dortmund pour Jadon Sancho, il sera donc intéressant de savoir ce qui pourrait potentiellement se développer.

Selon ESPN, les Red Devils gardent un œil sur les progrès de Haaland et sont prêts à aller tête à tête avec le Real Madrid pour sa signature s’il devenait disponible.

Dortmund ne veut pas non plus perdre deux joueurs clés à Sancho et devrait donc conserver l’ancien joueur de Salzbourg pendant au moins une autre saison.

Haaland serait certainement encore un bon investissement plus tard, mais il est probable qu’il ne sera pas vendu à bas prix.

Dortmund a la réputation d’acheter des produits jeunes et bon marché, puis de vendre des produits plus anciens et plus chers alors qu’ils tentent de lever des fonds pour rivaliser avec les meilleurs d’Europe.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? répondez à notre quiz ci-dessous.