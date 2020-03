Manchester United ne profite pas des dérapages de Chelsea

Ole Gunnar Solskjaer a beaucoup de problèmes à régler à Manchester United et sans doute le principal a à voir avec leurs incohérences.

Les fans ont été profondément déçus par le match nul à Everton et cela était dû en grande partie à leur incapacité à tirer parti de la mauvaise forme de Chelsea.

United a eu de multiples occasions de combler l’écart sur les quatre premiers, mais il n’y avait pas de statistiques pour le moment.

Les supporters vont certainement être choqués par le nombre d’opportunités que Solskjaer et ses hommes ont eu à faire une déclaration.

Les Red Devils semblaient avoir tourné un coin après des victoires consécutives contre Watford et Chelsea en Premier League, mais ils ont été ramenés sur Terre par Everton.

Chelsea Opportunities for United to Close the Gap via Gameweek (depuis NOV):

13: Chelsea L | United D

14: Chelsea L | United D

17: Chelsea L | United D

21: Chelsea D | United L

23: Chelsea L | United L

24: Chelsea D | United L

25: Chelsea D | United D

28: Chelsea D | United D

– UtdArena. (@utdarena) 1 mars 2020

Huit opportunités en quatre mois environ sont choquantes en soi, mais pour aggraver les choses, Manchester United n’a pas correctement capitalisé une seule fois.

Bien que Solskjaer ait fait l’éloge du rythme de travail et de l’attitude de ses joueurs, leur mentalité doit être remise en question après avoir raté cela à plusieurs reprises.

Le football est souvent un sport punitif, dans lequel si les chances ne sont pas prises par un côté, l’autre tire souvent le meilleur parti de sa chance.

