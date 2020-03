Manchester United ne voulait pas assez d’Erling Braut Haaland, affirme son père

Le père d’Erling Braut Haaland a révélé pourquoi son fils n’avait pas choisi de rejoindre Manchester United en janvier.

Le joueur de 19 ans a été la propriété la plus chaude de la fenêtre de transfert d’hiver, ayant marqué 28 buts et fourni 7 passes décisives en 22 matchs pour le club autrichien Red Bull Salzburg.

Les Red Devils semblaient être les favoris pour décrocher la signature de l’attaquant norvégien en décembre, le manager Ole Gunnar Solskjaer ayant établi une excellente relation avec le joueur et sa famille.

Sa clause de libération de 17 millions de livres sterling signifiait que les frais de transfert n’étaient pas un problème et que c’était simplement le cas du joueur qui décidait quel club il préférait rejoindre.

Mais Haaland n’a pas choisi Manchester United et a choisi de signer pour le côté allemand du Borussia Dortmund à la place.

S’adressant à TV2 via Goal.com, Alf-Inge Haaland, le père et l’agent d’Erling à l’époque, a révélé pourquoi cette décision avait été prise, indiquant clairement que son fils s’était senti plus recherché au club de Bundesliga qu’à Old Trafford.

“Vous devez aller dans un club où tout le club vous veut, pas seulement l’entraîneur”, a déclaré Haaland senior.

“Je pense que c’est la chose la plus importante, en plus de la façon dont le club a été au cours des cinq ou dix dernières années et de la direction qu’il a prise.”

Les commentaires s’adressent clairement à Manchester United et au vice-président exécutif Ed Woodward et au négociateur en chef Matt Judge en particulier.

Il y avait beaucoup de spéculations sur les raisons de l’échec de United dans les négociations de Haaland. Certains rapports ont affirmé qu’ils refusaient de respecter les termes de l’accord proposé par Mino Raiola, qui agissait à titre consultatif mais est désormais l’agent de Haaland. D’autres ont suggéré que l’offensive de charme de Dortmund signifiait que le joueur les avait simplement choisis plutôt que les Red Devils.

Les commentaires du père semblent confirmer que United n’a pas impressionné la starlette, ou comme l’ont affirmé des sources internes d’ESPN, “ le succès de Dortmund dans la signature d’Erling Haaland était dû en partie au vice-président exécutif de United, Ed Woodward et au négociateur de contrats Matt Judge, prenant trop de temps pour permettre l’équipe de football du club pour parler au joueur et vendre sa vision de ce qu’il pourrait faire pour l’équipe sur le terrain.

Les remarques suggèrent également que la famille Haaland avait des doutes sur la façon dont United a été dirigée au cours de la période depuis que Woodward a repris les rênes.

La perte de United semble certainement énorme. Depuis qu’il a rejoint Dortmund, Haaland a marqué 12 buts et fourni deux passes décisives en 11 matchs – dont il n’a commencé que sept. Cela équivaut à un objectif toutes les 61 minutes.

