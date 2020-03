Manchester United négociera une nouvelle prolongation du contrat avec Nemanja Matic

MANCHESTER, ANGLETERRE – 08 mars: Nemanja Matic de Manchester United en action lors du match de Premier League entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford le 08 mars 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Tom Purslow / Manchester United via .)

Manchester United pourrait étendre encore la prolongation du contrat de Nemanja Matic en lui en accordant une nouvelle, selon Daniel Cutts de The Sun.

Le nouveau contrat

Selon le rapport, United offrira au Serbe un nouvel accord de 2 ans d’une valeur de 140 000 £ par semaine. Il y a moins d’une semaine, les Red Devils ont déclenché une prolongation d’un an du contrat de Matic. Cependant, de nouveaux rapports suggèrent qu’ils pourraient maintenant aller plus loin que cela, lui offrant un nouvel accord complet.

Matic mérite un nouveau contrat

Cette saison, Manchester United a eu du mal à se blesser, surtout au milieu de terrain.

Paul Pogba, dont l’avenir reste très incertain, n’est apparu que huit fois pour les Red Devils cette saison. Une blessure récurrente à la cheville l’a tenu à l’écart de la majeure partie de la campagne, et le manque de créativité les a durement touchés au premier semestre 2019/20. Depuis l’arrivée de Bruno Fernandes, les choses se sont améliorées, cependant, le retour de Pogba sera encore un énorme coup de pouce.

De plus, Scott McTominay a passé une partie de la saison en marge. United a manqué son influence dominante au début de 2020, car United n’a remporté qu’un seul de leurs cinq premiers matchs de l’année.

Ces deux-là exclus, Ole Gunnar Solskjaer a fait appel à un Nemanja Matic expérimenté. Le joueur de 31 ans n’était pas disponible en raison d’une blessure pendant une grande partie de 2019, mais il est revenu au début de l’année civile. Il les a aidés défensivement, avec quatre feuilles blanches lors de leurs cinq derniers matchs. De plus, son expérience a fait des merveilles dans une équipe de Manchester United extrêmement jeune.

Bien que Matic ait dépassé son apogée et que les Red Devils ne cherchent pas à le garder en tant que starter, il est toujours un grand joueur de profondeur qui peut entrer dans l’équipe lorsqu’il est appelé et dégage de la qualité. Nemanja Matic méritait sa prolongation de contrat auparavant, et un nouvel accord de deux ans est maintenant sur la table pour le milieu de terrain serbe.

