Manchester United n’est pas le favori de Jude Bellingham

Manchester United a subi un coup dur dans sa course pour Jude Bellingham de Birmingham City, Ole Gunnar Solskjaer continuant de tenter de façonner l’équipe à son image.

Le légendaire Norvégien arrive à son deuxième mercato d’été depuis qu’il est aux commandes et, selon les informations, il sera tout aussi occupé que le premier.

United a fait venir Harry Maguire, Daniel James et Aaron Wan-Bissaka l’année dernière et a également abandonné quelques visages familiers.

Solskjaer aurait prévu une refonte similaire et Bellingham est apparu récemment comme une cible surprise.

Cependant, les Red Devils ne sont pas les seuls à avoir sa signature et il semble qu’ils ne soient pas favoris non plus dans cette poursuite.

Notre histoire: Jude Bellingham @BCFC ne rejoindra pas @FCBayern. @BVB est toujours le favori pour le transfert @SPORTBILD @westsven

– Christian Falk (@cfbayern) 18 mars 2020

Le Borussia Dortmund a battu Manchester United en janvier pour la signature d’Erling Haaland et il semble que l’histoire puisse se répéter.

Si cela devait se reproduire, Solskjaer doit sûrement reconsidérer ce qui ne va pas pendant les négociations ou si son équipe propose suffisamment de bonnes affaires aux jeunes joueurs.

Ce n’est peut-être même pas un problème d’argent, mais plus encore ce que United propose, comme des parcours vers l’équipe première, un temps de jeu garanti ou un développement de carrière potentiel.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.