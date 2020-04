Manchester United obtient un parcours sans faute à Jadon Sancho alors que ses rivaux se retirent

Jadon Sancho a choisi Manchester United comme prochain club et Chelsea a perdu tout espoir de le signer, selon le média espagnol Sport.

On pense que les Bleus sont les principaux rivaux de United pour le joueur de 20 ans, qui a marqué 17 buts et fourni 19 passes décisives au Borussia Dortmund cette saison.

Le manager Frank Lampard était censé être prêt à affronter United dans la poursuite de la signature de Sancho.

Le journal catalan affirme que «Lampard avait demandé [Roman] Abramovich donnera la priorité à l’incorporation du jeune attaquant du Borussia Dortmund avant d’envisager d’autres investissements. »

“Cependant, malgré les 120 millions d’euros (110 millions de livres sterling) qu’il avait mis sur la table des négociations, Manchester United a été plus rapide cette fois.”

“Sancho a opté pour Old Trafford, selon toutes les informations publiées la semaine dernière, et Lampard n’a pas d’autre choix que de changer sa stratégie.”

Le rapport poursuit en disant que Chelsea a tourné ses attentions vers Barcelone et l’ancien meneur de jeu de Liverpool Philippe Coutinho, qui est jugé excédentaire par rapport aux exigences du Neucamp.

Si cela est vrai, cela semblerait certainement laisser United avec une course claire à Sancho, avec The Mirror ayant rapporté la semaine dernière que Liverpool était également hors course.

Le point de vente a affirmé que «[Sancho] n’a jamais été une cible active pour les Reds, et le club d’Anfield n’aurait jamais envisagé aucune approche, à moins qu’ils ne soient obligés de vendre l’un de leurs trois légendaires. »

“Les sources au sein du club sont catégoriques: elles ne sont impliquées dans aucun débat à aucun niveau et poursuivent activement d’autres objectifs qui sont évalués de manière plus réaliste à moins de la moitié du prix.”

Manchester City a toujours la première option pour acheter Sancho en égalant toute offre acceptée, mais il semble peu probable que le joueur ou le club veuille renouveler une relation qui s’est terminée sur une note aigre lorsque l’international anglais a été vendu à Dortmund en 2017.

Il semble de plus en plus probable que le problème auquel les Red Devils seront confrontés est de savoir s’ils peuvent parvenir à un accord sur des frais de transfert pour la jeune star, le PDG de Dortmund, Hans Joachim Watzke, ayant déjà dit: “ Je dirai clairement que non le club riche devrait penser que pendant cette crise existentielle ils peuvent nous voler des joueurs. Nous n’avons pas à vendre qui que ce soit pour moins que ce qu’ils valent. »

Les négociateurs de United, Ed Woodward et Matt Judge, en revanche, vont maintenant croire qu’ils détiennent tous les atouts et ne voudront peut-être pas payer le genre de chiffre qui avait été annoncé avant que la crise du coronavirus n’affecte les finances du football.

Ce pourrait être un long été.

